Rissa all’imbarco del volo per Palermo, un uomo arrestato in aeroporto a Genova

Genova. Durante le operazioni di imbarco sul volo Genova Palermo è scoppiata una rissa sedata solo dalla polizia. Un uomo di 35 anni, residente nel Tigullio, poi risultato pregiudicato, è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti giovedì pomeriggio all’interno del Cristoforo Colombo di Genova. Il 35enne ha iniziato, durante le normali operazioni di imbarco, a importunare una giovane donna provando a fotografarla.

La donna, a disagio, gli ha intimato di smetterla ma visto che il molestatore non desisteva è intervenuto il compagno della ragazza. E’ scoppiata una lite sulle scalette dell’aereo.

Il comandante dell’aereo, constatato il forte stato di agitazione del molestatore, ne ha disposto il divieto di imbarco a bordo dell’aeromobile e ha contattato l’ufficio Polaria dell’aeroporto per calmarlo e allontanarlo.

Di lì a poco, gli agenti sono intervenuti e l’uomo ha continuato a minacciarli spintonando anche uno dei poliziotti.

E’ scattato a quel punto l’arresto in flagranza di reato. Oggi è stato convalidato l’arresto, ma il 35enne non finirà in carcere: disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.