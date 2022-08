Genova. Mai come quest’anno il pericolo è concreto. Perché il caldo accumulato in estate è un ingrediente fondamentale (anche se non sufficiente) nel mix di fattori che generano le piogge devastanti in Liguria. Osservati speciali sono come sempre i torrenti genovesi, destinatari di un piano di interventi da 2,7 milioni di euro finanziati dal Comune di Genova e affidati ad Aster.

Metà sono già stati ultimati, 13 sono ancora in corso, i restanti inizieranno tra fine agosto e inizio settembre. Non si tratta di opere strutturali come gli scolmatori, ma di lavori di manutenzione diffusi allo scopo di aumentare la sicurezza in vista della stagione autunnale. Si va dalla pulizia di letti e vasche fino al rifacimento delle solette di copertura dei rii che spesso scorrono sotto le strade.

Partiamo dalla vegetazione che cresce rigogliosa negli alvei, un mantra tipico di agosto. Alcuni corsi d’acqua – come Fereggiano, Bisagno e Sturla nelle nostre foto – appaiono decisamente boscosi. Aster però ricorda che “le canne e i piccoli alberi cespugliosi non costituiscono un problema per la defluenza idrica, in quanto la forza dell’acqua li piega e ci scorre sopra, mente le loro radici trattengono il terreno evitando l’aumento del trasporto solido a valle”.

In ogni caso sono previsti a breve giro interventi di ordinaria pulizia, anzitutto nel Bisagno e nel Varenna. Com’è ormai noto, gli sfalci non iniziano mai in piena estate perché le piante potrebbero ricrescere, vanificando il lavoro. Il programma prevede anche lavori di allontanamento di terra e ghiaia che si depositano in alcuni punti degli alvei. La vasca del Chiaravagna presso via Giotto è stata oggetto di questo tipo di intervento.

La vegetazione nei torrenti Bisagno, Sturla e Fereggiano

C’è poi il capitolo dei lavori strutturali. In alcuni casi si procederà a rifare i muri d’argine: gli operai di Aster stanno operando sull’argine destro del torrente Polcevera all’altezza dell’Ipercoop. Altri torrenti saranno interessati dal rinnovo delle tombinature, come quella del rio Preli, che è in fase di ultimazione in via Lodi e via Piacenza, o quella che presto verrà iniziata in via Chiodo per rifare la volta lesionata del fossato Traverso.

Il Comune di Genova, inoltre, ha affidato ad Aster circa 500mila euro per la progettazione di interventi di miglioramento della defluenza idrica, attualmente in corso.