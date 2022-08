Riqualificazione di Begato, la lista Toti: “Punta di Diamante del nostro programma di concretezza”

Genova. Il presidente Giovanni Toti ieri lo ha detto presentando ‘Noi Moderati’: “Nessuna promessa mirabolante, il nostro programma sarà garantire le cose che abbiamo già dimostrato di saper fare”.

“Ha portato il ponte San Giorgio come esempio di capacità amministrativa e buon governo – aggiunge oggi la Lista Toti in una nota – ma avrebbe potuto continuare all’infinito a elencare interventi e opere che i liguri conoscono bene e che hanno visto realizzare in questi anni.

Per noi di Italia al Centro Liguria nulla di nuovo. Al fianco del presidente siamo abituati alla politica del fare”.

Per la lista Toti “il progetto della riqualificazione di Begato è uno di questi fiori all’occhiello che possiamo con orgoglio indossare davanti ai nostri concittadini e tra l’altro non resterà unico in Liguria. Il 2025, data di conclusione dei lavori, dimostra anche come i tempi siano compatibili con quelli di una legislatura. Come l’amministrazione Toti trasformerà un quartiere ghetto, un simbolo del degrado e dell’abbandono, della follia cementificatrice del passato in una nuova area residenziale, rispettosa dei parametri ambientali, con abitazioni green, spazi di aggregazione, così pure a livello nazionale si intende operare per cambiare l’Italia. Progetti concreti, realizzabili, che lasciano il segno, che cambiano gli errori e gli orrori del passato”.

“Questa è quello che Noi Moderati intendiamo per mettere l’Italia al Centro, dopo aver messo la Liguria al Centro”.