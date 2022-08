Riparte a settembre la “colazione col sindaco”, ecco come dialogare con Bucci

Genova. Riparte, dopo la pausa estiva, l’appuntamento con A colazione col sindaco, con i cittadini nelle delegazioni di Genova. Il 15 settembre, nel Municipio Medio Levante, il sindaco incontrerà i genovesi che, tra un caffè e un pezzo di focaccia, potranno avere un dialogo diretto con il primo cittadino e avere un confronto con le istituzioni. Un modo proficuo per iniziare la giornata lavorativa insieme, scambiare opinioni e idee sui problemi dei quartieri, le opportunità della città e avere un feedback sull’azione amministrativa.

A Colazione col sindaco nasce nel 2017 con l’obiettivo, indicato nel Patto della trasparenza voluto dal sindaco con la cittadinanza, di raccogliere, direttamente dai cittadini nel proprio quartiere, i reali bisogni e richieste per stilare l’agenda delle cose da fare e dei problemi da affrontare da parte dell’amministrazione comunale. Dal 2017 sono state oltre sessanta le colazioni in tutte le delegazioni genovesi, interrotte per un anno e mezzo a causa dell’emergenza pandemica.

Ogni incontro, come da formula consolida, coinvolgerà un gruppo di cittadini e durerà circa un’ora. Dopo l’incontro nel Municipio Medio Levante, il ciclo di appuntamenti tornerà poi a toccare tutti i Municipi.

Per partecipare alle colazioni sarà sufficiente compilare un apposito modulo reperibile sul sito del Comune a questo indirizzo.

Si potrà aderire all’iniziativa anche telefonando all’Ufficio relazioni con il pubblico al numero verde 800085324, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30.

I genovesi interessati potranno esprimere una preferenza e specificare l’appuntamento a cui vogliono partecipare. La scelta non dipende dal luogo della propria residenza: un cittadino che abita in un Municipio, infatti, è libero di intervenire a un incontro indicando anche un’altra parte del territorio genovese.