Recco, “Secondo Imbrunire”: Angelo Privitera in concerto nella notte di San Lorenzo

Recco. Sarà una notte magica, nello spettacolo suggestivo del tramonto, sulla rotonda Baden Powell per il concerto che il musicista Angelo Privitera offrirà alla città di Recco mercoledì 10 agosto con inizio alle ore 21.30, nell’ambito della rassegna “E-20/22”.

“Secondo Imbrunire” – citazione al celebre testo di Franco Battiato – sarà un concerto per piano solo: un viaggio musicale straordinario e intenso, attraverso brani originali, arrangiati in forma inedita, da Battiato a Morricone, dai Genesis ai Queen, e tante altre sorprese in musica.

Docente di conservatorio, specializzato in tastiere e pianoforte, Angelo Privitera è stato amico e stretto collaboratore di Franco Battiato, affiancando il musicista siciliano per oltre trent’anni nei concerti in giro per il mondo; da tre anni è direttore artistico delle stagioni musicali di Recco.

L’ingresso è gratuito; nei quattro giorni che precedono l’evento, è possibile prenotare per avere certezza del posto a sedere sul sito www.comune.recco.ge.it, al numero whatsapp 3348754058 o via mail servizi@prolocorecco.it.

“Recco ha tanti luoghi d’incanto tra cielo, mare e terra – dice il sindaco Carlo Gandolfo – con il concerto sotto le stelle di Angelo Privitera, per salutare la notte di San Lorenzo dalla rotonda Baden Powell, si compie quel mix tra arte e bellezza con cui valorizziamo il nostro territorio”.

La rotonda Baden Powell è a ponente, sulla sponda sinistra del torrente Recco.