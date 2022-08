Rapina con lo spray urticante, un 20enne e un minore arrestati dai carabinieri

Genova. Un ventenne e un ragazzo minorenne, entrambi egiziani, sono stati arrestati nella notte a Genova dai carabinieri che li hanno rintracciati dopo una perlustrazione nelle vie del centro.

I due giovani poche ore prima, in via XX Settembre, aveva rapinano un 50enne genovese, fermato con un pretesto e accecato utilizzando uno spray urticante sul suo volto, poi gli hanno portato via il portafoglio e sono fuggiti.

Poco dopo, in via San Vincenzo, hanno avvicinato un 20enne, paraguiano, e lo hanno minacciato intimandogli di consegnargli soldi. Lo hanno colpito con una bicicletta, poi risultata rubata, e sono scappati senza portare via nulla.

Arrivati sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova, avuta la descrizione degli autori del reato, hanno battuto le vie limitrofe rintracciando poco dopo i fuggitivi. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.