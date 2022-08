Rapallo Nuoto, al Poggiolino sbarca il nuoto sincronizzato

Rapallo. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la novità 2022/2023 della Rapallo Nuoto sarà un successo. Martedì scorso la piscina del Poggiolino ha ospitato l’open day di nuoto sincronizzato, la nuova attività targata Rapallo Nuoto per la stagione 2022-23.

Tanto entusiasmo, tanta gente e tanta curiosità con tutti i dirigenti, le istruttrici e le due allenatrici Olimpia Benvenuto e Silvia De Marchi.

“Il nuoto sincronizzato è uno sport impegnativo – spiega Olimpia -, raccoglie tante discipline come il nuoto, la danza acrobatica, la ginnastica fuori dall’acqua. Il nostro sarà comunque un approccio molto “soft” ma ci alleneremo comunque tre/quattro volte a settimana. Io e Silvia non vediamo l’ora di cominciare questa avventura, nuova per noi e per Rapallo”.

Nei prossimi giorni saranno organizzati altri open day. Per rimanere aggiornati si può consultare la pagina Facebook o Instagram della Rapallo Nuoto (@RapalloNuotoSSD). Info e iscrizioni presso la segreteria (tel. 0185 263003).

La locandina dei corsi