Ragazzini strappano una collanina a una passante, inseguiti da cittadini e polizia vengono arrestati

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato due giovani in flagranza di reato per rapina aggravata in concorso. Si tratta di due minori stranieri non accompagnati.

E’ successo giovedì scorso, in pieno giorno, a pochi passi dalla stazione Brignole. Incuranti della presenza dei passanti, i due hanno seguito per alcune decine di metri una donna appena scesa dalla sua auto, l’hanno aggredita alle spalle e le hanno strappato con violenza dal collo la collana in oro. La vittima della rapina, però, li ha inseguiti e, nel frattempo, è riuscita a dare l’allarme al 112.

Alcuni passanti, notato quanto stava accadendo, si sono uniti all’inseguimento, riuscendo a ritardare la fuga dei giovani in modo da consentire l’arrivo delle pattuglie.

Capendo di essere ormai braccati i due si sono disfatti della collana in modo da creare un diversivo ma sono stati raggiunti dalle pattuglie della squadra mobile e delle volanti che li hanno fermati e accompagnati in questura.

In ufficio i poliziotti, coordinati dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova, hanno raccolto le dichiarazioni di vittima e testimoni e ricostruito le fasi del delitto, arrestando poi i due giovani.

Uno di loro è risultato anche destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi nel novembre dello scorso anno per gravi reati, tra cui sequestro di persona ed estorsione.

I due minorenni, al termine degli atti, sono stat trasferiti al centro di prima accoglienza di Genova.