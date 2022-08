Puliti i bidoni dei rifiuti a Villetta Di Negro, Aster: “Da settembre svuotamenti più frequenti”

Genova. Dopo la segnalazione di una lettrice relativamente ai bidoni della spazzatura, stracolmi di rifiuti, in alcuni parchi cittadini (Villetta Di Negro e Giardini Barbagelata), ecco la risposta di Aster, l’azienda comunale che si occupa del verde urbano, relativamente alla prima problematica.

In Villetta Di Negro i cestini rifiuti vengono svuotati due volte la settimana, come previsto nel Contratto di servizio.

Nei mesi di giugno e luglio la frequenza era stata aumentata e non ci sono stati problemi.

Nella prima metà del mese di agosto la cooperativa che effettua il servizio di svuotamento, a causa di alcuni problemi di personale, non ha svolto il servizio con la necessaria attenzione e del disagio arrecato Aster si scusa con la cittadinanza tutta, oltre che con la lettrice che ha correttamente segnalato la criticità.

Ad oggi la situazione è tornata alla normalità, come risulta dalle foto allegate.

Per settembre è già stato previsto un aumento delle frequenze di svuotamento.

I giardini Barbagelata, invece, non rientrano nelle competenze di Aster.