Praese, l’ex Sampdoria Grandoni ritrova Flachi: sarà il nuovo responsabile del settore giovanile

Genova. Prima l’annuncio dell’impossibilità di proseguire con il progetto di rilancio del settore giovanile del Savona, poi gli attriti con i nuovi proprietari, infine l’addio agli Striscioni. Queste in estrema sintesi le ultime uscite pubbliche di Alessandro Grandoni, ex responsabile appunto del settore giovanile del Savona pronto ora a ripartire dalla Praese.

Di seguito ecco il comunicato del club genovese: “L’ASD Praese 1945 nell’ambito del progetto di rinnovamento e rafforzamento societario in atto, è orgogliosa di annunciare l’arrivo di Alessandro Grandoni, fortissimamente voluto dal presidente della Scuola Calcio Claudio Sciotto per le altissime competenze ed un curriculum da calciatore professionista che vanta militanza nelle serie maggiori e nella Nazionale Azzurra.

A seguito dell’avvicendamento dall’incarico del prof. Generoso Bracci con Alessandro Grandoni, questo ultimo acquisirà il ruolo di Responsabile della Scuola Calcio Élite nonché di tutto il settore giovanile.

Contemporaneamente la società, considerato il lavoro di spicco svolto ed i proficui risultati ottenuti sul campo sia nell’ambito della prima squadra che del settore giovanile, ha ritenuto opportuno estendere all’attuale DS Umberto Barletta la sua competenza anche a tutte le leve dell’Asd Praese 1945.”

Per Grandoni sarà dunque reunion con Francesco Flachi, il tutto per un club che si conferma dunque ambizioso sia per quanto riguarda la prima squadra sia per quanto concerne il proprio settore giovanile.