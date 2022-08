Portoni e cancelli storici ‘scomparsi’ dopo la ristrutturazione: il caso della porta dell’Olivella

Genova. Un vecchio portone in ferro battuto e un grande cancello in legno e ferro, dalla datazione incerta ma sicuramente secolare, che, sebbene trascurati, arricchivano con la loro presenza maestosa e silenziosa il passaggio dell’antica Porta dell’Olivella, sotto l’Acquasola. Arricchivano, già, perchè oggi quei due manufatti non ci sono più, sostituiti da anonime porte in laminato all’apparenza di buon mercato.

Questo è quello che succede in via Carcassi, nei pressi del passaggio stradale che supera, passandovi sotto, viale IV novembre per poi spuntare nei pressi di Ponte Munumentale, in corso Podestà, di fronte alla facoltà di Scienze della Formazione. Una quinta quasi sconosciuta della città, ridotta ad un rapido ‘svincolo’ percorso da automobilisti in cerca di parcheggio, ma che in realtà racchiude una storia secolare.

La porta dell’Olivella, infatti, fu aperta nelle mura della città già nel XIV secolo, per poi essere inglobata nel ‘500 nel più esteso complesso difensivo della città. Era l’accesso al sestriere di Portoria, alle spalle della secolare chiesa di Santo Stefano, collegata al popolare quartiere di Piccapietra. Secondo la leggenda in quegli spazi visse anche il padre di Cristoforo Colombo, che del passaggio pare fosse stato il custode.

Un rimaneggio della struttura è arrivato ad inizio del XIX secolo, con la realizzazione del parco dell’Acquasola, disegnato dall’architetto Carlo Barabino, che ha dato alla zona la forma che ancora adesso vediamo tutti giorni, scegliendo la soluzioni di imponenti mura simili a bastioni militari, in continuità con l’utilizzo medievale di quell’area. Da questo se ne deduce che quelle due porte abbiamo davvero tanta storia sulle spalle e che probabilmente il loro valore storico e architettonico sia cospicuo.

Ma cosa è successo? In questi mesi gli spazi nei pressi della porta, un tempo utilizzati come magazzini, sono stati affidati ai privati, previa ristrutturazione. Una ristrutturazione che però è stata forse troppo zelante, a pensar bene, tanto da rimuovere quelle malandate porte di cui qualche simile risulta superstite in altri angoli dimenticati della città. Malandate ma preziose. Secondo fonti qualificate la sparizione però non sarebbe passata inosservata e negli uffici degli enti preposti qualcosa si starebbe già muovendo. Sarà una rincorsa che speriamo possa dare l’esito sperato, cioè il ritorno degli antichi portali, ma che comunque lascia l’amaro in bocca per l’evidente sufficienza con cui troppo spesso viene trattato e tutelato il patrimonio storico ed artistico della nostra Genova.