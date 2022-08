Genova. Entro settembre la gara per il memoriale delle vittime del ponte Morandi e a fine 2022 – al massimo inizio 2023 – arriveranno tutti i fondi necessari per la realizzazione del parco del Polcevera. Sono i tempi assicurati dal sindaco Marco Bucci che ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini durante la cerimonia per il quarto anniversario alla Radura della Memoria.

“Abbiamo parlato del memoriale, siamo d’accordo per andare avanti – ha rivelato Bucci al termine della manifestazione -. Ci sono tante difficoltà dovute alla storia dei reperti. Adesso c’è stato questo intoppo con le Ferrovie, ma è stato risolto. Entro settembre ci sarà la gara pronta”.

L’iter approvativo per il nuovo memoriale, che sorgerà in un edificio di 800 metri quadrati su un’area di 8mila, si è concluso da pochi giorni. Il progetto definitivo è stato commissionato e realizzato allo studio dell’architetto Stefano Boeri e adesso andrà ritoccato in alcuni punti per evitare interferenze con la linea ferroviaria.

Uno spazio fortemente voluto dai familiari delle vittime, rappresentati da Egle Possetti. A bloccare l’avanzamento era stato il mancato via libera da parte della Procura per spostare i reperti del Morandi custoditi nel capannone ex Amiu, via libera arrivato il 7 luglio durante la prima udienza. Il trasloco vero e proprio inizierà a settembre. Nel memoriale ci saranno uno spazio riservato ai familiari delle vittime, un museo, una serra con 43 specie di piante differenti e uno spazio verde pubblico.

Ancora in alto mare invece l’iter per il parco del Polcevera, con il “cerchio rosso” disegnato sempre dall’architetto Boeri che però al momento è solo uno spunto progettuale. Il Comune ha commissionato uno studio di fattibilità in attesa di avere i fondi necessari per l’opera, che devono ancora essere quantificati. Ma di certo serviranno fondi maggiori dei 35 milioni avanzati dalla ricostruzione e già sbloccati dal Governo su un tesoretto complessivo di 88 milioni.

guarda tutte le foto 7



Il progetto definitivo del Memoriale 14.08.2018

“Gli altri 53 sono ancora mancanti, ma ce li darà o questo governo o il prossimo – garantisce Bucci -. Siamo sempre in contatto con loro. Ovviamente noi li vogliamo”. Il sindaco ha riferito che le risorse potrebbero arrivare tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Lo stesso ministro Giovannini lo ha promesso durante il suo intervento: “A Genova sono state assegnate risorse senza precedenti come contributo alla nuova fase di sviluppo. Oggi al ricordo si accompagna un’ulteriore opportunità per il rilancio economico della città, del quale il memoriale per le vittime deve far parte a pieno titolo. Per questo confermo il massimo impegno del governo a lavorare insieme all’amministrazione per consentire nei prossimi mesi l’avvio dei lavori necessari”.