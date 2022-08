Politiche 2022, ufficiali le liste M5s: a Genova candidato Nadasi, il commercialista di Beppe Grillo

Genova. C’è anche Enrico Maria Nadasi, il commercialista di Beppe Grillo, tra i candidati piazzati da Giuseppe Conte in Liguria per i collegi uninominali del Movimento 5 Stelle in Liguria. L’uomo che firmò il primo statuto del M5s, figurando anche tra i cofondatori, correrà nel collegio di Ponente del Senato, che comprende anche la città di Genova fino alla Valpolcevera inclusa.

Tra gli altri nomi pesanti c’è l’architetto Giovanni Spalla, ex consigliere regionale del Pci, autore del restauro di Palazzo Ducale, candidato alla Camera nel collegio di Imperia-Savona. Su Genova Ponente c’è Roberto Traversi, deputato uscente, scelto anche come capolista nel proporzionale dagli iscritti pentastellati attraverso le parlamentarie online. Nel collegio di Genova Centro Est il partito ha nominato Maria Tini, ex consigliera comunale a Tursi, ginecologa impegnata nei consultori. Per Tigullio e Spezzino, ecco la consigliera comunale di Sarzana Federica Giorgi. Nel collegio di Levante per il Senato ci proverà la progettista Barbara Tronchi, esperta di temi ambientali, fonti rinnovabili ed energie alternative.

“In una partita così importante come quella del Pnrr, il M5s ha scelto, per i collegi uninominali, anche persone della società civile: se eletti, potranno vigilare anche sui progetti per la nostra regione. In questo momento servono competenze e professionalità e crediamo di aver scelto, nel mix tra tecnici e politici, le figure giuste per continuare a stare dalla parte giusta”, dichiara Traversi, che è anche referente regionale del Movimento.

“Accolgo con grande propositività la scelta del mio nome da parte del presidente Conte nel seggio della Camera uninominale del Ponente, la mia terra di origine ad Oneglia – ha dichiarato Spalla a margine della comunicazione -. Metterò a disposizione del Movimento 5 Stelle la mia esperienza di ricerca scientifica, progettuale, storica e urbanistica in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione”.

Le liste del proporzionale erano emerse dall’esito del voto online. I due capilista saranno Roberto Traversi alla Camera e Luca Pirondini al Senato. A completare la lista per Montecitorio sono Federica Giorgi, Alessandro Cancellieri, Laura Risso e i supplenti Andrea Weiss, Lidia Siri, Manuel Meles, Maria Tini. Gli altri in lista per Palazzo Madama sono Jessica De Muro, Antonino Barbera e i supplenti Renato Utique e Guido Silvestri.