Politiche 2022, tempo quasi scaduto per le candidature: dalla Liguria a Roma 15 posti “in palio”

Genova. Piccoli colpi di scena, rifiniture, possibili retrofront, dettagli. L’elenco dei candidati per i quattro collegi uninominali della Camera, i due per il Senato e i due proporzionali (uno per Camera e uno per Senato) in Liguria è pronto, o quasi, per tutte le coalizioni. Anche perché c’è tempo soltanto fino alle 20 di oggi per depositare le liste con i nomi. In “palio” ci sono 15 posti, 10 alla Camera e 5 al Senato, 9 in meno rispetto alla passata legislatura.

Ecco quindi quali dovrebbero essere, a oggi, le sfide.

CAMERA UNINOMINALE

COLLEGIO LIGURIA 1 Ponente

Desirèe Negri, terzo polo

vs

Marina Lombardi (Psi), ex sindaca di Stella

vs

Edoardo Rixi (Lega), già deputato e commissario regionale della Lega

vs

Giovanni Spalla (M5s), architetto

COLLEGIO LIGURIA 2 – Genova Ponente

Mauro Avvenente, terzo polo, assessore alle Manutenzioni della giunta bucci

vs

Ilaria Cavo (Noi Moderati), assessore giunta Toti

vs

Katia Piccardo, (PD), sindaco di Rossiglione

vs

Roberto Traversi (M5s), ex sottosegretario ai Trasporti, parlamentare uscente

COLLEGIO LIGURIA 3 – Genova Levante

Sandro Biasotti (Noi Moderati), senatore uscente

vs

Davide Falteri, terzo polo, consigliere comunale a Genova

vs

Luca Pastorino, sindaco do Bogliasco e deputato uscente, (indipendente, in coalizione con il Pd e sostenuto dal sindaco di Milano Beppe Sala).

vs

Maria Tini (M5s), ginecologa, ex consigliere comunale a Genova

COLLEGIO LIGURIA 4 – Levante

Roberto Bagnasco (Forza Italia), già parlamentare alla Camera

vs

Silvia Garibaldi, terzo polo, già candidata sindaco a Chiavari

vs

Federica Giorgi (M5s), consigliera comunale alla Spezia

vs

Daniele Montebello (Pd), sindaco di Castelnuovo Magra

SENATO UNINOMINALE

COLLEGIO LIGURIA 1 – Ponente

Gianni Berrino (Fratelli d’Italia), assessore della giunta Toti. Anche se nelle ultime ore si parla di una possibile candidatura di Umberto Calcagno (Udc, Noi Moderati)

vs

Maria “Mary” Caridi, terzo polo

vs

Enrico Maria Nadasi (M5s), tributarista, commercialista di Beppe Grillo

vs

Sandra Zampa (Pd), candidatura “nazionale”, nei giorni scorsi una papabile per questa corsa era stata Emma Bonino (+Europa)

COLLEGIO LIGURIA 2 – Levante

Angelo Carella, terzo polo

vs

Guido Melley (Sinistra – Verdi), consigliere comunale alla Spezia

vs

Stefani Pucciarelli (Lega), sottosegretario alla Difesa

vs

Barbara Tronchi (M5s), esperta di temi ambientali

PROPORZIONALE CAMERA, i capilista

Andrea Costa (Noi Moderati)

Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), seguita da Roberto Cassinelli

Andrea Orlando (Pd), seguito da Valentina Ghio

Mauro Gradi (+Europa), seguito da Cristina Bicceri

Roberto traversi (M5s)

Cosimo Maria Ferri (terzo polo)

PROPORZIONALE SENATO, i capilista

Francesco Bruzzone (Lega)

Marco Scajola (Noi Moderati)

Gianni Berrino (Fratelli D’Italia)

Lorenzo Basso (Pd), seguito da Cristina Lodi

Franco Vaira (+Europa)

Luca Pirondini, M5s

Raffaella Paita, terzo polo (che però sarà candidata anche a Roma Centro, nel collegio di Calenda)

nel proporzionale per il terzo polo anche Manuela Arata