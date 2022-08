Politiche 2022, Mauro Gradi capolista per +Europa alla Camera in Liguria, Vaira al Senato

Genova. Ieri sera la direzione nazionale di +Europa ha approvato le liste proporzionali per le politiche del 25 settembre.

Nella circoscrizione Liguria la lista proporzionale per la Camera avrà come capolista l’avvocato Mauro Gradi, unico ligure nella direzione nazionale, dietro di lui Cristina Bicceri, già coordinatrice di Italia in Comune, Mario Iavicoli e Isabella Piro.

Raggiungendo lo sbarramento nazionale del 3% +Europa può sperare in un eletto grazie alla cosiddetta lotteria dei resti. Lo stesso Gradi ricordano “nel 2018, con medesima legge elettorale, ci fu l’elezione diun deputato Leu in Liguria e persino nel piccolissimo Molise”.

Completa il quadro proporzionale la lista per il Senato della Repubblica con capolista Franco Vaira, consigliere comunale alla Spezia, Giovanna Basile e Giuseppe Mauro Ferrari.

Ancora da chiarire se Emma Bonino, leader del partito, sarà candidata per +Europa nell’ambito della coalizione di centrosinistra al collegio uninominale di Liguria Ponente per il Senato.