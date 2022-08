Politiche 2022, la giornata elettorale: VerdiSinistra contro il blocco navale della Meloni, Toti critica gli slogan sulla Sanità e Paita attacca i moderati

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, lunedì 29 agosto, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

ALLEANZA VERDI E SINISTRA: BLOCCO NAVALE È FANTASIA IRREALIZZABILE DI MELONI



“Secondo Giorgia Meloni, il blocco navale è la risposta a tutti i problemi degli italiani. Ci sembra una soluzione un po’ semplicistica che non intacca minimamente gli interessi di chi, sulla pelle degli italiani, sta davvero speculando, come le compagnie energetiche. Propinare ai nostri concittadini la ricetta del blocco navale, come se questo comportasse un maggiore benessere per loro, è becera propaganda sulla pelle di chi affronta indicibili avversità. E sarebbe, oltretutto, una violazione dei trattati internazionali come non se ne vedevano dal Ventennio tanto caro ai Fratelli d’Italia,” affermano, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Bisogna dire la verità alle persone, – proseguono i tre, elencando le proposte politiche dell’Alleanza Verdi e Sinistra di cui sono leader, – l’idea del blocco navale, lanciata a vanvera, non ha alcuna possibilità di concretizzarsi. Bisogna, invece, lavorare affinché si concretizzi il sogno di un’Europa solidale e aperta, che non volti le spalle a chi scappa da guerre, fame e dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. Un’Europa che consideri un’indecenza disumana a cui mettere fine le morti nel Mediterraneo e le sofferenze di migliaia di migranti respinti nella rotta balcanica”.

“Bisogna mettere fine alla pratica di esternalizzazione delle frontiere, spesso tradotta in eclatanti violazioni dei diritti umani, riformare il diritto d’asilo respingendo il principio del primo approdo e realizzando una concreta solidarietà tra gli Stati membri. Serve, infine, – concludono Bonelli, Evi e Fratoianni, – creare canali di migrazione legali e sicuri, che garantiscano a tutti diritto alla vita e alla dignità”.

Covid: Toti, strumentalizzazione della sinistra non ha rispetto per chi in prima linea ha combattuto

“Questo manifesto, oltre che falso, è anche offensivo verso chi ha lavorato giorno e notte per fronteggiare il Covid. La strumentalizzazione della pandemia messa in atto in queste ore dalla sinistra evidentemente non tiene conto dello sforzo di tutte le amministrazioni regionali di centrodestra, Liguria compresa, che hanno combattuto in prima linea contro il virus, conducendo straordinarie campagne vaccinali, facendo da apripista all’uso degli antivirali e contrastando tutte le tendenze no vax. A conferma di questo, ricordo a chi fa questi manifesti che il sottoscritto vive sotto scorta proprio perché minacciato dai no vax, e come me tanti colleghi e medici impegnati in questa battaglia. Invece di diffondere fake news e manifesti falsi, Letta dovrebbe impegnarsi a fare pressioni sul ministro Speranza per dare indicazioni alle Regioni che stanno predisponendo la nuova campagna vaccinale ma non hanno ancora nessun dettaglio su come si svolgerà. Sulla salute degli italiani non si scherza per raccattare un voto in più. Era più credibile il manifesto sul guanciale e la pancetta. E ho detto tutto”. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria ed esponente di Noi Moderati, Giovanni Toti.

Elezioni: Paita (Iv), Toti centro moderato della destra? Ma per favore

“E questo sarebbe il centro moderato della destra. Ma per favore!”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito degli articolo di stampa nei quali il presidente della regione Liguria Giovanni Toti sostiene che “Se la Meloni vince e non fa il premier, è colpo di Stato”.