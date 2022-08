Politiche 2022, la giornata elettorale: Noi Moderati, M5s e Fdi parlano di formazione e turismo, Pd e rossoverdi presentano i candidati

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, sabato 27 agosto, relativi alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre.

Alleanza Verdi e Sinistra hanno presentato in conferenza stampa i candidati liguri di Camera e Senato. Capilista Stefano Quaranta, Simona Cosso e per l’uninominale al Senato di Levante Guido Melley.

È stata presentata questa mattina a Palazzo Ducale, a Genova, la rosa dei candidati liguri per l’Alleanza Verdi e Sinistra. Otto in totale i candidati tra Camera e Senato, proporzionale e uninominale. Nello specifico delle candidature per la Camera, insieme al capolista Stefano Quaranta, correranno Simona Simonetti, Marco Chiriaco e Valentina Logli.

Al Senato invece la capolista Simona Cosso sarà affiancata da Roberto Amoretti ed Ersilia Ferrante. Sempre al Senato, ma per l’uninominale Levante, il candidato “rossoverde” della coalizione sarà Guido Melley.

“Al centro del nostro programma ci sono due grandi temi: l’ambiente e la giustizia sociale – spiega Stefano Quaranta -. Non possiamo più ignorare il cambiamento climatico, ma non dobbiamo fare l’errore del centrodestra ligure che pensa di poterlo affrontare solo con il sistema delle allerte meteo. Serve un modello di sviluppo diverso che faccia coesistere la tutela ambientale e le opportunità di lavoro: in Italia abbiamo delle competenze innovative che ci possono permettere un cambio di passo significativo fin da subito ad esempio a livello di approvvigionamento energetico. Noi siamo contro il nucleare e invitiamo tutti i politici favorevoli a questa opzione a indicare da subito dove avrebbero intenzione di costruire le nuove centrali e dove stoccherebbero le scorie. Siamo invece favorevoli a semplificare le procedure per poter far sorgere un numero sempre più alto di impianti per la produzione e l’accumulo di energie rinnovabili, da quelli piccoli per i singoli cittadini, alle comunità energetiche, fino agli impianti più grandi. Insieme al tema climatico ed energetico, la priorità nel nostro paese è la questione demografica. Non possiamo affrontarla con mancette e bonus, servono misure strutturali che vadano ad intrecciarsi con le misure per il lavoro. Tante persone non fanno figli perché non hanno un lavoro dignitoso che permetta loro di affrontare le spese. E quest’ultimo tema ci riporta al dato dell’emergenza povertà visto che in Italia abbiamo un 20/25% di persone che faticano ad arrivare a fine mese”.

“Il mio lavoro di insegnante e la trentennale esperienza nel volontariato nazionale ed internazionale (carcere, minori, donne immigrate, profughi etc..) mi consentono di essere a diretto contatto con la realtà sociale e culturale della mia città e del nostro Paese – spiega invece la capolista al Senato, Simona Cosso -. Io mi candido perché, dinnanzi a 1,9 milioni di famiglie in povertà assoluta, vorrei mettere al centro la lotta alle diseguaglianze e i temi fondamentali come: rimettere il lavoro al centro delle scelte politiche (salario minimo, riconoscimento lavoro di cura e caregiver, lotta alla precarietà, sicurezza); parità di genere a partire dall’occupazione (gender gap e gender pay gap). Solo 3 donne su 10 dispongono di un conto in banca, la violenza sulle donne non è solo fisica, ma in molti casi ha natura economica. E poi rimettere al centro la scuola (servizi educativi per l’infanzia, gratuità ed effettivo diritto allo studio, contrasto alla povertà educativa, diritto cittadinanza per gli studenti stranieri etc..)”.

Per il candidato all’uninominale Levante per il Senato, Guido Melley, “le elezioni del 25 settembre rappresentano una data spartiacque per la politica italiana e per il futuro del nostro paese – spiega -. L’Italia corre infatti un elevato rischio per la possibile vittoria della destra sovranista e populista della Meloni e di Salvini. Siamo dunque dinanzi ad una decisiva sfida elettorale dove si giocherà la “partita” dei diritti civili, che rischiano un pericoloso arretramento a discapito tra gli altri dei diritti delle donne, le minoranze di genere, di chi aspira un fine vita senza troppe sofferenze. La posta in gioco è davvero troppo alta e penso che chi come me svolge da tempo attività politica nel campo progressista e crede che i partiti tradizionali abbiano bisogno di aprirsi sempre di più alle esperienze di impegno civico, non possa esimersi dal dare il proprio contributo di idee, competenze ed anche di partecipazione diretta in questa difficile tornata elettorale. Invito gli elettori liguri a recarsi alle urne e di fare una scelta di campo, una scelta di programmi ed anche di candidati: in particolare nel mio collegio avranno da scegliere tra una esponente leghista “dura e pura” ed il sottoscritto, con il mio bagaglio di competenze e la mia libertà di pensiero ed azione. Confido che i liguri sapranno capire le differenze e fare le scelte giuste per difendere gli interessi della Regione a Roma”.

“L’utilizzo di combustibili fossili è la causa della dipendenza geopolitica dai fornitori, all’attuale instabilità dei prezzi e alla grave crisi climatica – sottolinea la candidata alla Camera e co-portavoce regionale di Europa Verde – Verdi, Simona Simonetti -. Noi proponiamo un diverso modello di sviluppo basato sulle energie rinnovabili, che per loro natura permettono l’indipendenza energetica, la neutralità climatica e le comunità energetiche solidali. Il futuro lo scriveremo noi il 25 Settembre con la penna in mano. Scegliendo l’alleanza Europa Verde Sinistra possiamo dare significato alle parole giustizia climatica e sociale e cancellare quel tentativo di anestesia delle coscienze che individua un nemico nei poveri o nei diversi”.

“Sono un consigliere comunale di Roccavignale, un paese dell’Alta Val Bormida al confine con il Piemonte – spiega il candidato al Senato, Marco Chiriaco -. Lo sono da quattro legislature e ancora mi appassiona il lavoro amministrativo e il rapporto con la gente. In Valbormida, che è una zona post industriale, tutto il negativo che si preannuncia per la Liguria è già avvenuto. In particolare in Valbormida, con l’ospedale di Cairo, stiamo già subendo tutte le conseguenze devastanti dei tentativi di privatizzazione della sanità. Faccio politica e mi sono candidato con Alleanza Verdi Sinistra per cambiare radicalmente le cose. Non vale la pena impegnarsi per meno”.

Al centro dell’impegno del candidato al Senato Roberto Amoretti c’è “la cura del nostro territorio, che è fondamentale, come fondamentale è la cura della collettività che sul nostro territorio vive – spiega -. E per vivere dignitosamente bisogna creare opportunità di reddito con attività sostenibili, ossia attività che non consumano territorio (risorsa non infinita e non riproducibile) ma permetteranno anche alle generazioni future di viverci con dignità”.

A conclusione della presentazione dei candidati, per la parte politica della proposta dell’Alleanza Verdi e Sinistra, è intervenuta anche Maria Gabriella Branca, savonese e membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana. “Come Segreteria di Sinistra Italiana ci siamo impegnati a lungo per realizzare questa alleanza Verdi Sinistra – spiega -. Direi che questa scelta è stata premiante, considerata l’attenzione che moltissime persone dimostrano per il nostro programma ed anche per il fatto che oggi abbiamo un nugolo di imitatori. Siamo stati i primi a sollevare nel 2021 il problema del rincaro delle bollette, del peso dell’energia sulle aziende e ora tutte le forze politiche si occupano di questo tema (siamo riusciti a scuotere persino il premier Draghi che, dopo il deposito del nostro esposto sugli extraprofitti in Procura, ha diramato un sollecito alle compagnie affinché inizino a pagare le tasse!). Così sul lavoro, il salario minimo e la riduzione d’orario, e perfino sul tema fiscale della progressività e di una patrimoniale sulle grandi ricchezze, Letta sta proponendo le nostre tesi. Il riscaldamento globale sembra non riguardarci, ma se non iniziamo a prenderci cura del pianeta non avremo più un problema di trovare le energie rinnovabili e di avviare una economia sostenibile, ma di sopravvivenza. La giustizia sociale e quella ambientale sono solo due aspetti dello stesso problema: la diseguaglianza”.

DI SEGUITO LE BIOGRAFIE DEI CANDIDATI:

CAMERA (proporzionale)

Stefano Quaranta

Laureato in Giurisprudenza, è stato deputato dal 2013 al 2018. Nominato per cinque anni di fila “miglior deputato ligure” da Openpolis, è stato membro della Commissione Affari Costituzionali. Da sempre attento ai temi del lavoro, dell’ambiente e dalla lotta alle diseguaglianze, durante la legislatura alla Camera si è impegnato anche nella lotta al gioco d’azzardo e alla tutela dei consumatori con la legge sul telemarketing.

Simona Simonetti

Laurea e dottorato in Fisica. Ha collaborato con il CERN di Ginevra e lavorato come ricercatrice al CEA di Parigi. È stata consigliere comunale a Finale Ligure e assessore all’Ambiente a Vado Ligure.

Attualmente lavora come informatico, è membro del tavolo Energia di Europa Verde e co-portavoce regionale di Europa Verde – Verdi.

Marco Chiriaco

Consigliere Comunale di Roccavignale (SV) da quattro legislature. Impegnato nell’ANPI, nel Sindacato, nella protezione Civile e per il territorio della Valbormida.

Valentina Logli

Laureata in Scienze internazionali per la Cooperazione e lo Sviluppo, attualmente si occupa di Brand Activism, come environmental and social impact specialist.

Una volta si descriveva: donna, idealista, arrabbiata. Oggi preferisce sostituire la rabbia con speranza e impegno. Si candida per dimostrare ai giovani come lei che occorre impegnarsi, e a volte esporsi, per far vivere e prosperare una speranza comune.

SENATO (proporzionale)

Simona Cosso

Insegnante di Lettere, da molti anni collabora con associazioni di volontariato nell’ambito educativo, soprattutto del centro storico di Genova. Da anni impegnata nell’attività sindacale CGIL, ha partecipato a campagne umanitarie e di volontariato internazionale in Albania e, recentemente, in Grecia presso alcuni campi profughi.

Roberto Amoretti

Architetto, esperto in urbanistica e tutela ambientale. Assessore all’urbanistica e politiche ambientali a Civezza (IM).

Attivo nel volontariato, porta ragazzi con disabilità in barca a vela. È appassionato di archeologia.

Ersilia Ferrante

Nata a Palma Campania, in provincia di Napoli, ha vissuto quasi sempre in Liguria. Laureatasi in giurisprudenza a Genova, è avvocato cassazionista, e si è specializzata in diritto dei migranti. Operatrice culturale nel tempo libero, ha organizzato vari eventi. È iscritta a diverse associazioni culturali, locali e nazionali.

SENATO (uninominale, Levante)

Guido Melley

Spezzino, laureato in Scienze Politiche a Firenze, da diversi anni lavora come imprenditore alla guida dell’omonima azienda di famiglia che, giunta alla soglia dei 100 anni di attività, rappresenta uno dei “marchi” storici delle imprese commerciali liguri. Già assessore al Bilancio, Patrimonio, Tributi, Organizzazione, Informatica e Personale per il Comune della Spezia, dal 2017 è consigliere comunale di opposizione per il movimento civico di centrosinistra, LeAli a Spezia.

Balneari, Berrino (Fdi). “Governo dimissionario non approvi decreti attuativi, Fratelli d’Italia da sempre a difesa del settore” .

Auspico che il Governo Draghi, in dirittura d’arrivo del suo mandato, non approvi i decreti attuativi sul dossier balneari pregiudicando la possibilità di salvare migliaia di imprese. Il suddetto governo, come sostenuto dal deputato Riccardo Zucconi, si è già reso responsabile di un grave stravolgimento inserendo la messa a gara delle concessioni balneari in un provvedimento collegato al Pnrr. Sarà il prossimo governo a farli perché gli operatori del settore hanno bisogno di certezze per il loro futuro non di minacce e di ostilità. Fratelli D’Italia è stata l’unica forza politica che, da sempre, difende il settore e continuerà a farlo con proposte di legge concrete e serie. Chi da investe negli stabilimenti del nostro paese va tutelato perchè ci sono in gioco migliaia di attività di famiglie, già messe a dura prova dal caro energia. Gli stabilimenti balneari sono da sempre un’eccellenza della nostra nazione, del nostro turismo e come tali vanno assolutamente difesi. ”

Lo dichiara Gianni Berrino, assessore regionale di Fratelli D’Italia, candidato al Senato nel collegio uninominale Liguria 1

Cavo (Noi Moderati): “Il governo Draghi finanzia gli Its Academy, premiata la scelta fatta in Liguria. E’ La scelta che garantisce occupazione al 100%”.

“Il ministero dell’Istruzione ha annunciato il riparto di 48,3 milioni alle Regioni per potenziare l’offerta degli Its Academy, gli Istituti Tecnici Superiori. Una notizia importante perché per la prima volta si dà attuazione a un fondo dedicato ed espressamente previsto per legge, cui si aggiungeranno 1,5 miliardi previsti dal Pnrr. È la conferma dell’importanza dell’alta formazione professionale, della specializzazione tecnica in cui tanto abbia creduto e come Regione Liguria investito: 10 milioni di euro con la programmazione FSE che si è appena conclusa, altri 20 milioni nella programmazione 21/27 appena partita. È la formazione post diploma che garantisce in Liguria un’occupazione media superiore all’84 per cento con punte del 100 per cento.

Sono corsi che vedono soprattutto la partecipazione dei ragazzi che scelgono la filiera della formazione professionale e che hanno un’occasione importante per specializzarsi e avere una professionalità ricercata dalle imprese.

Credo sia la migliore risposta alle polemiche sollevate da chi pensa che in Italia tutti gli studenti debbano essere costretti a scegliere la strada del liceo e che il sapere tecnico e professionale sia serie b. Chi si professa draghiano tre volte al giorno è stato clamorosamente sconfessato dal premier Draghi e dall’agenda del suo governo”.

Così Ilaria Cavo, assessore regionale alle Politiche dell’Istruzione e candidata di Noi Moderati alla Camera nel Collegio Genova Ponente, commenta la notizia dei nuovi fondi destinati alla formazione professionale.

Movimento 5 Stelle sulla primaria Duca degli Abruzzi: “Troppi alunni per una sola classe? La soluzione della Regione è inaccettabile, depositeremo un’interrogazione”

“Inconcepibile che Regione non voglia trovare una soluzione per i 24 scolari dell’IC Lagaccio, tutti iscritti allo stesso anno con, tra loro, sette alunni “diversamente abili” (di cui tre gravi). La vicenda è nota: non troverebbero tutti posto in una sola classe, viste le tabelle del Ministero dell’Istruzione. Le regole le conosciamo, dunque invitiamo l’Ente regionale e i vari partiti di destra a evitare stucchevoli lezioncine. Grave che le istituzioni non rispondano alle richieste delle famiglie, che hanno proposto uno sdoppiamento. Regione in pratica se ne lava le mani. E il Comune? Colpevolmente silenzioso”.

Lo dichiarano i candidati del M5S Luca Pirondini e Maria Tini.

“La sola risposta arrivata, semplicistica e irricevibile, è quella di Regione: per risolvere la questione, ha infatti indicato la strada della rinuncia all’iscrizione da parte di alcune famiglie. In merito, come M5S, depositeremo un’interrogazione in Consiglio: quanto riferito dal Comitato genitori è di una gravità inaudita e la Giunta dovrà risponderne in Aula”, fa sapere anche il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

Anche il Partito Democratico presenta i propri candidati, ma con una nota stampa: “Donne e uomini competenti e di alto profilo”. Prossima settimana un viaggio del mondo della Sanità ligure

Il Partito Democratico in Liguria presenta i candidati alle elezioni del 25 settembre: una squadra di donne e uomini competenti e di alto profilo, tra cui molti amministratori locali radicati sul territorio, capaci di rappresentare i bisogni e le aspirazioni delle persone e garantire lo sviluppo della Liguria. Un gruppo che darà voce anche ai giovani e alle loro speranze di futuro, affrontando temi come cambiamento climatico, lavoro, diritti, sanità e parità di genere. Per dare il via alla campagna elettorale, dalla prossima settimana, il PD organizzerà un viaggio nel mondo del Lavoro e della Sanità ligure. Prime tappe di un percorso che toccherà luoghi e temi strategici per lo sviluppo del territorio.

Questi i candidati alla Camera nel collegio plurinominale: il Ministro del lavoro e deputato PD Andrea Orlando; Valentina Ghio Segretaria Partito Democratico Liguria e sindaca di Sestri Levante; Alberto Pandolfo consigliere comunale Pd a Genova e Aurora Lessi, consigliera comunale PD a Savona.

Per Andrea Orlando, 53 anni, capolista alla Camera nel collegio plurinominale della Liguria “con la lista Italia Democratica e Progressista mettiamo a disposizione di tutti i liguri il lavoro fatto dal Pd in questi mesi per proteggere i lavoratori, le famiglie, i pensionati, i giovani, le imprese dagli effetti della pandemia e dalle conseguenze del caro energia. Le cittadine e i cittadini sanno riconoscere chi lavora per mettere al centro la lotta alle diseguaglianze e chi, come è sempre accaduto, pensa di rimettere tutto in discussione facendo perdere altro tempo prezioso”.

Valentina Ghio, 51 anni, forte dell’esperienza decennale da sindaca e di vicesindaca della Città metropolitana traccia un percorso con una visione ampia, che sia di crescita per tutti a partire dalle opportunità che offre il Pnrr: “Bisogna avere la capacità di cogliere le possibilità uniche che questo strumento offre proprio sui temi emergenti della Liguria: sanità efficiente, scuole adeguate, ricerca e sviluppo, mobilità efficace e tutela del territorio. Dobbiamo incidere sullo sviluppo dei nostri settori trainanti – portualità, turismo, innovazione – e sostenere e risolvere le crisi industriali in atto”, traccia la strada la segretaria del Partito Democratico in Regione, presentando la sua candidatura.

Alberto Pandolfo, 36 anni, da consigliere comunale PD, punta a tenere alta l’attenzione sulle emergenze liguri a partire da Genova: “Una priorità per far sì che la nostra terra esca dall’isolamento e crei occasioni di lavoro per chi vuole crescere, vuole vivere e vuole beneficiare delle nostre meraviglie è sviluppare infrastrutture e collegamenti adeguati. Oltre a realizzare progetti che devono guardare allo sviluppo del territorio, avendo rispetto e mettendo al centro, le persone e l’ambiente” mentre Aurora Lessi, 27 anni, giovane consigliera comunale di Savona focalizza l’obiettivo sulle nuove generazioni e il loro futuro a partire dall’emergenza climatica e l’istruzione: “Sogno un’Italia a misura di giovane, a partire dalla cura del nostro territorio per arginare il cambiamento climatico. Scendo in campo per scuole sicure e gratuite; per avere infrastrutture, anche digitali, per il nostro territorio, per sconfiggere l’isolamento; per posti di lavoro dignitosi, sicuri e una vera parità di salario; mi sono messa a disposizione perché voglio un futuro per la mia generazione, anche in Italia, anche sul nostro territorio”.

I candidati al collegio plurinominale in Senato sono: Lorenzo Basso, già deputato PD nella diciassettesima Legislatura; Cristina Lodi consigliera comunale PD a Genova e Giancarlo Furfaro, segretario metropolitano Articolo Uno Genova.

Lorenzo Basso, 46 anni, presentando la sua candidatura guarda alle conseguenze che pandemia, crisi climatica ed economica e costi dell’energia hanno avuto sulle aziende e sulle persone, soprattutto le più fragili: “Il mio impegno prioritario sarà quello di sostenere il lavoro e la crescita tanto nell’industria e nel porto quanto nelle attività commerciali e in tutte le realtà lavorative. Sapendo che la priorità deve sempre essere il sostegno ai più fragili, per abbattere le disuguaglianze sociali ed economiche”. La consigliera Cristina Lodi, 52 anni, presenta una candidatura tesa a “ridurre il gap, presente nei sondaggi, tra centro sinistra e destra” puntando sul “buon lavoro intrapreso dal governo Draghi, avendo chiarezza sulla posizione internazionale del paese in un momento così difficile, considerando come centrale il tema del lavoro che non c’è o non è correttamente retribuito, oltre alla promozione della parità di genere”.

Giancarlo Furfaro, 58 anni, segretario metropolitano Articolo Uno Genova e dipendente di Ansaldo Energia, si è messo a disposizione “per portare avanti le tematiche che contraddistinguono sia Articolo Uno che il programma della lista, a partire da lavoro e sociale, sanità, istruzione pubblica, diritti e questioni ambientali. Lo farò senza attacchi personali, senza campagne denigratorie fatte di post e video sui social: questo stile non appartiene né a me né alla parte politica a cui appartengo. Parleremo, ogni volta che sarà possibile, di progetti concreti e di difesa dei diritti: è questa la ragione della mia candidatura”.

Al collegio uninominale alla Camera troviamo Marina Lombardi del Partito Socialista Italiano e sindaca di Stella dal 2011 al 2016; la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo; Luca Pastorino sindaco di Bogliasco e deputato e il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello.

Marina Lombardi, 58 anni, si mette in gioco certa che “impegno, responsabilità ed esperienza possano essere messi a disposizione senza contraddittorie competizioni ma, con progetti chiari, concreti e realizzabili, per un non più rimandabile slancio dei territori di ponente, spesso ricordati solo in campagna elettorale e poi dimenticati e abbandonati a se stessi, lasciando soli i cittadini e gli amministratori locali. Torniamo a dare alla Politica il giusto valore”.

Katia Piccardo parte dall’esperienza maturata sul territorio “per portare in Parlamento le voci e le istanze dei liguri. Sarà il contributo concreto di chi ci ha messo sempre la faccia in questi 18 anni di amministrazione, lavorando con energia e convinzione al servizio della Comunità. Ad accompagnarmi in questa sfida saranno l’entusiasmo dei miei 38 anni e il senso di responsabilità”.

Per Luca Pastorino (indipendente), 50 anni, sarà: “”Una sfida importante sia dal punto di vista delle differenze di programma con il centrodestra sia da quello che traguarda un tentativo di ricomposizione di un campo politico”. “Insieme alle tante compagne e compagni di viaggio – aggiunge Pastorino – porterò tutta la mia esperienza maturata nel tempo come sindaco di Bogliasco e amministratore locale, ma anche come parlamentare del territorio. Come ho fatto in questi anni voglio porre l’attenzione su temi che ritengo prioritari quali quello di una fiscalità equa e in grado di agevolare coloro che stanno peggio di altri. Penso alle difficoltà attuali di famiglie e imprese a seguito dell’aumento indiscriminato dei costi della vita, dell’energia, e di quello della tutela e dello sviluppo del lavoro, che va ‘abbracciato’ tutto, in ogni sua forma”. “Lancio infine – conclude Pastorino – un appello al Viminale affinché vengano riviste le schede su cui votare, che risultano poco chiare. L’elettore si trova di fronte a un ‘lenzuolo’ su cui è difficile capire chi sia il candidato al collegio uninominale di ogni coalizione”.

Daniele Montebello, 36 anni, scende in campo con “L’impegno che mi ha sempre contraddistinto negli anni da amministratore locale, lo stesso che metterò al servizio degli abitanti del Levante Ligure, un territorio straordinario ma fragile (come hanno dimostrato i recenti fenomeni atmosferici) e che necessita di cura, attenzione e competenze. Ambiente, sanità, lavoro e infrastrutture saranno i temi principali sui quali concentrerò l’attenzione e le proposte di cambiamento, con l’aiuto ed il sostegno di tante persone che, nelle prossime settimane, saranno al mio fianco nella sfida elettorale.”

I candidati al Collegio uninominale al Senato sono: Sandra Zampa, 66 anni, deputata del PD dal 2008 al 2018 e che, forte dell’esperienza maturata in questi anni di pandemia, come sottosegretaria al MInistero della Salute nel Conte II, guarda alla Sanità pubblica ligure “trascurata e penalizzata da troppi anni per poter reggere ancora a lungo, ma soprattutto per poter rispondere ai bisogni dei cittadini. E proprio per questa ragione – l’urgenza di mettere mano allo stato della sanità pubblica ligure – ho accolto con convinzione la sollecitazione del partito democratico della Liguria a candidarmi nel collegio uninominale al Senato”.

Mentre Guido Melley, 60 anni, consigliere comunale di Spezia di Alleanza Verdi Sinistra, ha accettato di candidarsi al Senato come indipendente ed in rappresentanza di tutta la coalizione di Centrosinistra “perché credo in un campo progressista aperto, dove il ruolo dei partiti si integri e si rafforzi con l’apporto delle migliori esperienze civiche. Se eletto mi impegno a battermi in primis per le questioni ambientali, della sanità e del lavoro della mia regione”.