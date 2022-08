Politiche 2022, la giornata elettorale in Liguria: sanità, animali e formazione professionale

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, venerdì 26 agosto 2022, relativi alle prossime elezioni politiche.

IL PD METTE LA ZAMPA NELLA SANITÀ LIGURE, MA NON ACCETTIAMO LEZIONI DAI PARACADUTATI

Paracadutata in Liguria dal Pd, Sandra Zampa sbaglia subito il primo atterraggio.

Non conoscendo la realtà in cui è stata mandata allo sbaraglio, l’ex sottosegretario alla Salute del governo Conte prova a giocare “in casa” accusando la Sanità ligure, ma finisce per peggiorare le cose. Proprio su argomenti che dovrebbe conoscere, in un’intervista al Secolo XIX si rifugia in un minestrone di luoghi comuni. E così riesce a dire che se nei pronto soccorso arrivano troppi codici bianchi o se c’è un’alta percentuale di anziani la colpa è della Regione, e che questo sarebbe un pessimo biglietto da visita per il turismo. Risparmia insomma solo responsabilità per la fame nel mondo e la guerra.

Dal momento che Sandra Zampa, dopo essere stata sonoramente sconfitta alle elezioni nella sua Emilia Romagna dove ben la conoscono, è stata proposta dal Pd come “Esperto del ministero della Salute in materia di comunicazione”, ruolo che a tutt’oggi ricopre, la invitiamo a imparare quelle che sono le disposizioni che il suo stesso dicastero ha impartito in materia sanitaria. Se proprio le avanzasse un po’ di tempo, visto l’autunno ormai imminente, potrebbe fare in modo di “comunicare” quanto prima qualcosa a proposito della nuova campagna vaccinale anti Covid, della quale non si sente parlare se non negli spot elettorali dei dem. Gli operatori sanitari, gli anziani, e anche i pronto soccorso liguri che vorrebbero evitare un boom ingiustificato di accessi, gliene sarebbero grati.

IL PROGRAMMA ELETTORALE DELL’UDC

L’assemblea regionale UdC Liguria riunitasi in data 25 Agosto 2022, sentita la relazione del Commissario Regionale Umberto Calcagno, all’unanimità approva il seguente documento:

Manca ormai meno di un mese all’importantissimo impegno elettorale del 25 settembre.

Importante perché oggi più che mai l’Italia si trova, anche per cause esterne, in una situazione di criticità non preventivabile nel medio e lungo termine nella quale sarà necessario che la classe politica svolga la sua funzione a protezione e servizio della popolazione.

Non possiamo nascondere la nostra amarezza, come Unione di Centro Liguria, per la pochissima attenzione e considerazione nella compilazione delle liste elettorali della nostra Regione, sia per i buoni risultati ottenuti nelle ultime elezioni amministrative sia per il lavoro svolto in campagna elettorale.

Crediamo fermamente che per meglio rappresentare l’elettorato avremmo dovuto avere una posizione con maggiore rilevanza all’interno della coalizione Noi Moderati e siamo dell’idea che questa mancanza nei nostri confronti non possa far altro che privare la vita politica di un apporto diretto basato sui valori democratici cristiani volto al servizio del bene comune.

Abbiamo però deciso di trasformare questa delusione in una forza trainante ed è per questo motivo che, con rinnovato spirito e convinzione, parteciperemo a questa difficile campagna elettorale con il massimo impegno.

Questo impegno nasce soprattutto per riconoscenza verso i nostri elettori, per chi ha creduto in noi in quanto persone e per chi crede nei valori dei quali ci facciamo portatori.

UDC Liguria, seconda forza della coalizione NOI MODERATI, continuerà sulla strada di rinnovamento intrapresa ormai due anni fa.

Una strada che ha come destinazione il futuro ma che ha come principio una storia importante per il nostro Paese e che non dobbiamo dimenticare.

Immaginiamo questa strada con varie tappe con al centro:

La famiglia

Il lavoro

L’istruzione

L’economia.

L’ambiente

Il sostegno e lo sviluppo della sanità pubblica.

L’inclusione.

Altre tappe si aggiungeranno strada facendo senza dimenticarci dei più fragili e dei nostri anziani che ogni giorno illuminano il nostro cammino con la loro saggezza.

Ai nostri alleati diciamo che UDC Liguria è pronta a fare la sua parte lavorando alacremente con tutti i candidati mettendo a disposizione le nostre competenze, la nostra serietà e la nostra volontà di servizio al nostro amato Paese.

Ai nostri avversari politici vogliamo dire che, come sempre, condurremo una campagna elettorale basata sull’ascolto, sulla costruttività dell’attività politica che mai deve sfociare e sprofondare nell’ostruzionismo fine a se stesso, e che allo stesso tempo siamo pronti a difendere con determinazione i nostri valori.

Facciamo in modo che la vittoria dell’UdC e di tutti gli alleati, sia solo un punto di partenza per il bene dell’Italia

GIORNATA MONDIALE DEL CANE, +EUROPA: “PRIORITARIA UNA TUTELA SEMPRE MAGGIORE DELL’AMICO DELL’UOMO”

“Come previsto nel programma di +Europa presentato il 23 agosto u.s. a Roma (e leggibile sul sito https://piueuropa.eu), il partito di Emma Bonino crede che tutti gli esseri viventi abbiano diritto al rispetto delle proprie caratteristiche etologiche e alla tutela dell’integrità psicofisica: per questo ritiene indispensabile che siano garantite agli animali condizioni di vita rispettose, anche seguendo modalità di custodia che limitino il più possibile la sofferenza e la paura. Privilegiando l’aspetto etico e il rispetto dell’animale come essere senziente, quindi, sensibile.

In pillole:

1) rilevanza costituzionale degli animali domestici, non solo perché il rapporto tra l’uomo e il proprio cane o altro animale da compagnia è un’attività realizzatrice della persona, ma anche per l’animale in sé, quale essere senziente.

2) + tutela (anche educazionale e culturale, oltreché normativa) degli animali selvatici.

3) NO alla vivisezione e all’utilizzo degli animali per finalità non essenziali all’uomo”.

LISTA TOTI: “LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NON E’ UNA SCUOLA DI SERIE B”

“La formazione professionale è scuola di serie A, non di serie B. La formazione professionale è quella scuola che permette ai ragazzi che non sono interessati a un percorso universitario di non perdersi ma di presentarsi al mondo del lavoro con una una qualifica. Ed è anche quella scuola che impedisce al Paese di restare senza professionalità tecniche, ma con un esercito di laureati disoccupati”.

“Da assessore regionale in Liguria parlo a ragion veduta e posso andare fiera dei risultati che abbiamo ottenuto attuando una riforma della formazione professionale, programmando corsi che realmente creano occupazione – interviene Ilaria Cavo, candidata per Noi Moderati nel Collegio della Camera Genova Ponente -. In Regione Liguria i corsi triennali (su cui investiamo circa 15 milioni di euro ogni anno) hanno un successo che supera l’86 per cento: significa che nell’86 per cento dei casi un ragazzino di 14 anni che, terminate le scuole medie, ha deciso di seguire un percorso professionalizzante, alla fine dei percorsi si inserisce nel mondo del lavoro o continua a studiare, ottemperando anche all’obbligo scolastico. Abbiamo creato anche la filiera della formazione professionale: dopo i primi tre anni può iscriversi a un quarto o un quinto anno, e di qui agli Its, i corsi di specializzazione post diploma di cui il paese ha bisogno (tanto da aver investito 1,5 miliardi del Pnrr). Recentemente abbiamo fatto nascere due nuove accademie Its (Turismo e Agroalimentare), per un totale di sei, che garantiscono un’occupazione che sfiora il 100 per cento. I nostri Its sono tra i primi in Italia per perfomance e capacità attrattiva. Qualcuno, come Calenda, sostiene che tutti gli studenti debbano andare al liceo. Noi sosteniamo che ognuno debba seguire le proprie inclinazioni e i propri talenti e che sostenere la formazione tecnica e professionale significhi dare un futuro a molti ragazzi e anche a molte imprese del nostro paese, che altrimenti non troverebbero e non troveranno le figure professionali che cercano”.