Politiche 2022, la giornata elettorale: Ilaria Cavo su scuola, Sinistra Italiana e gli extraprofitti, Costa lancia ‘Noi Moderati’ e Katia Piccardo in Valle Scrivia

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, sabato 27 agosto, relativi alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre.

Ilaria Cavo: “Dad al sabato? La scuola non è un laboratorio per esperimenti”

“La scuola non è un laboratorio per esperimenti. I ragazzi hanno già pagato abbastanza caro gli stravolgimenti legati al Covid, sono quelli che hanno subito le conseguenze più pesanti. Non mi sembra il caso di testare sulla scuola soluzioni per l’emergenza energetica che rischiano solo di penalizzare la didattica e il diritto allo studio”.

Interviene così Ilaria Cavo, assessore regionale ligure alla Formazione e candidata di Noi Moderati alla Camera nel collegio Genova Ponente, in merito ad alcune ipotesi che circolano e che prevederebbero le lezioni del sabato in DAD.

“La recente circolare del Ministero ha ribadito la necessità di tornare alla didattica in presenza. Un conto è adeguarsi all’eventuale decisione di diminuire di uno o due gradi la temperatura in tutti gli uffici pubblici – prosegue Cavo – altra cosa è provare una soluzione che creerebbe anche inaccettabili differenze tra studenti. Molti istituti infatti già adottano la settimana corta garantendo ai ragazzi l’offerta formativa sulla base di cinque giorni in presenza. Imporre la DAD il sabato a coloro che non prevedono questo orario sarebbe penalizzante”

Bollette: Appello Alleanza Verdi Sinistra a tutti i leader politici.

Evi, Bonelli e Fratoianni: Draghi domani riunisca CdM per redistribuire immediatamente a famiglie ed imprese i 50 mld di extraprofitti delle compagnie.

“In questo momento c’è una soluzione immediata al caro-bollette, per questo chiediamo a tutti i leader dei partiti di abbandonare le polemichette da campagna elettorale e di lavorare insieme per il bene comune dell’Italia, rivolgendo un appello comune a Draghi perché domani stesso riunisca il Cdm per ridistribuire immediatamente i 50 miliardi di extraprofitti che le società energetiche italiane hanno conseguito grazie alla loro speculazione sul gas sui conti correnti di famiglie e imprese italiane.”

Questa é l’appello che Eleonora Evi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi e Sinistra, rivolgono a tutti i leader politici presenti in questa competizione elettorale.

Elezioni, Costa (Nm): “Impegnati a far crescere componente moderata nel Cdx”.

“Rappresentiamo scelta seria, competente e credibile per il futuro del Paese”



"L'obiettivo di Noi Moderati è quello di aumentare e dare più forza e centralità alla componente moderata all'interno della coalizione di centrodestra anche al fine di poter incidere maggiormente sulle scelte e sulle azioni di Governo. Dobbiamo provare a dialogare con tutti quei – troppi – cittadini che hanno perso fiducia nella politica e nelle istituzioni e che non vanno più a votare. Il nostro intento è far comprendere loro che esiste un'opportunità concreta, competente, seria e credibile, ripartendo dal dialogo e dall'ascolto dei territori. Il ruolo di una forza moderata sta proprio in questo. Sono certo che porteremo il nostro significativo contributo all'interno della coalizione".E' quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, esponente di Noi Moderati, intervenendo a RaiNews24. "Più che un"Agenda Draghi' abbiamo ereditato un 'Metodo Draghi – prosegue Costa -, caratterizzato da pragmaticità, concretezza, coraggio e responsabilità di fare le scelte. Un modello, insomma, da mutuare e replicare e da cui la politica possa prendere esempio. Detto questo, è giusto che ogni partito, ogni coalizione abbia una propria agenda politica con progetti, impegni e priorità da sottoporre agli elettori per ottenere il consenso che permetterà di governare nei prossimi cinque anni". Sul Pnrr il Sottosegretario Costa rassicura che "il percorso è già stato tracciato, condiviso ampiamente con Enti locali, Regioni, Comuni, e proseguirà speditamente. Ovviamente se sarà necessario fare dei miglioramenti di buon senso ci sarà lo spazio per farli. Ma nessun investimento è a rischio". "Nello specifico – precisa Costa – in merito alla Missione 6 Salute, l'intervento principale consisterà nel trasformare una sanità che si prende cura della malattia in una sanità che si prenda cura della persona. E questo sarà possibile mettendo in atto tutta una serie di iniziative che abbiano al centro prevenzione e medicina di prossimità e restituendo dignità al personale sanitario, anche dal punto di vista delle retribuzioni. Per molto tempo li abbiamo chiamati eroi e credo dunque che dobbiamo metterli nelle condizioni di lavorare al meglio e di esprimere al meglio le proprie competenze".

Elezioni politiche: Katia Piccardo in Valle Scrivia incontra amministratori, circoli della vallata e cittadini