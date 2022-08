Politiche 2022, l’11 settembre Matteo Salvini a Genova per la festa della Lega

Genova. È Matteo Salvini il primo leader politico nazionale a “prendere appuntamento” per una visita in Liguria nei giorni prima del voto. Il segretario della Lega sarà a Genova domenica 11 settembre in occasione della Liguria Fest, evento del partito che prenderà il posto della tradizionale Zena Fest, quest’anno dal sapore spiccatamente elettorale.

A darne notizia è stato il segretario regionale Edoardo Rixi durante la presentazione delle liste nella sede di via Macaggi. Ancora da definire con certezza la location (di solito piazza della Vittoria, ma potrebbero esserci variazioni). Per Salvini possibile anche un giro nel Ponente ligure (dove lo stesso Rixi è candidato nel collegio uninominale della Camera) ma ancora non emergono dettagli.

Oltre alla Liguria Fest, la Lega organizzerà altri eventi, cinque date per ogni provincia, con la partecipazione di candidati ed esponenti locali anche di altre regioni sui temi caratterizzanti della campagna elettorale.

Rimanendo sul fronte del centrodestra, viene dato per certo che anche Giorgia Meloni farà tappa a Genova a metà settembre, ma la data esatta è ancora da confermare. Del tutto escluso ogni genere di viaggio per Silvio Berlusconi: a muoversi sarà probabilmente il coordinatore nazionale Antonio Tajani.

Sul fronte opposto, girava voce di una possibile comparsata di Enrico Letta alla festa dell’Unità a Pontedecimo (26-27 agosto) ma per ora non ci sono conferme. Così come sono ancora da definire il tour del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e quello di Carlo Calenda, uomo di punta del terzo polo.