Politiche 2022, in Liguria rossoverdi in travaglio: tra Verdi e Si “alleanza solida”, incognita Sansa

Genova. Capire che fine farà, in Liguria, quel progetto di una sinistra allargata alle istanze ambientaliste che alle ultime amministrative – neppure due mesi fa – aveva dato buoni frutti, oggi è molto complicato.

Reazioni in ordine sparso dai cosiddetti “rossoverdi” – Lista Sansa, Linea Condivisa, Verdi – ma anche da Sinistra Italiana, già da ore posizionata in maniera critica rispetto al patto Calenda-Letta – per non parlare di LeU, con l’unico parlamentare, Luca Pastorino, orientato verso il mondo civico-progressista di Beppe Sala.

L’alleanza tra Pd e Azione ha spostato il peso della coalizione verso il centro moderato. L’uscita di scena del M5s di Giuseppe Conte ha messo da parte le istanze anti-Nato e anti-sviluppiste. Una situazione che porta Sinistra Italiana e Verdi a rinsaldare la cooperazione.

Tra le poche prese di posizione chiare, nelle ultime ore, c’è un comunicato scritto a tre mani dalla segretaria regionale di Sinistra Italiana, Carla Nattero, e dai co-portavoce regionali di Europa Verde – Verdi, Luca Amato e Simona Simonetti (ricordiamo che alle ultime amministrative i Verdi si erano uniti a Sansa e Linea Condivisa, SI aveva una propria lista di candidati ma entrambe le forze sostenevano Ariel Dello Strologo).

“L’alleanza fra Verdi e Sinistra Italiana è un solido punto di forza per affrontare i veri problemi dell’emergenza sociale ed ambientale – si legge nella nota – il prossimo autunno dovremmo affrontare i problemi legati all’uso sconsiderato delle fonti fossili. Tutti affronteremo la vita reale che si presenterà molto dura per una larga fetta della popolazione. Sarà cruciale il risultato elettorale, che purtroppo non è determinato solo dal voto dell’elettore ma soprattutto dalle alchimie della legge elettorale che consegnerà a chi si aggrega una maggioranza schiacciante”.

Verdi e Sinistra Italiana – proseguono – “sono gli unici partiti che hanno affrontato questa campagna elettorale unendosi con un programma comune. Un processo di aggregazione che contrasta nei fatti questa politica leaderistica che ha bisogno di frantumarsi per mettere in evidenza figure singole, leader che hanno bisogno di vedere il proprio nome su un simbolo elettorale. Noi, Sinistra e Verdi, ci siamo uniti su un progetto di paese. E combattiamo per le idee che sono in quel programma”.

“In questi giorni di trattative nazionali difficili – continuano Nattero, Amato e Simonetti – e di cui non si conosce ancora lo sbocco, come Verdi e Sinistra Liguria vogliamo tornare a parlare di temi reali. Dal diritto alla salute nelle aree periferiche dove sono stati chiusi i vecchi ospedali al salario minimo. Su questi temi, in continuità con le nostre prese di posizione dell’ultimo anno e mezzo, ci presenteremo comunque agli elettori e alle elettrici il 25 settembre e chiederemo il loro sostegno”.

Ieri un’altra nota, ancora più netta, era arrivata dai vertici regionali di Sinistra Italiana: “Non ci convince affatto uno schema che vede Pd, Azione e altre forze centriste ed esclude il M5s” e ancora “Non ci allineiamo a chi ha come obiettivo politico la completa attuazione dell’agenda Draghi, per noi non esiste alcuna agenda Draghi ma solo un’agenda politica, sociale, ambientalista e di sinistra”.

Suonano quasi cariche di “nostalgia”, a questo punto, le parole di Ferruccio Sansa che pure in un post su Facebook dice di non avere perso la speranza: “M5s-Pd-rossoverdi e magari altri, questa resta la strada giusta” ma al contempo usa verbi al passato:

Sicuramente in difficoltà sull’ipotesi di correre insieme a una coalizione che ha al suo interno alcune ex berlusconiane come Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna, ora in Azione, è Gianni Pastorino, capogruppo regionale di Linea Condivisa, così come tutta la formazione politica. E’ anche vero che queste due realtà civiche e di sinistra, presenti in Regione, a livello strategico, rischiano in ogni caso di non avere rappresentanza in Parlamento e quindi lo schieramento, con il Pd o in un altro schema, sarebbe soprattutto una questione di identità.

Dai vari ranghi, comunque, la possibilità che alla fine si riesca a fare massa critica e a restare nell’insieme insieme ai Dem e a Calenda, seppure senza Conte, viene considerata ancora concreta. Soprattutto perché tra lista Sansa e Verdi era in fieri la creazione di una federazione a livello nazionale di cui già si parlava prima del 12 giugno.

Tra i punti interrogativi aperti, a sinistra, c’è il futuro di Luca Pastorino, oggi sindaco di Bogliasco, eletto in parlamento con Liberi e Uguali, da tempo interessato al progetto del sindaco di Milano Beppe Sala. E poi Ariel Dello Strologo, che in tanti vedono tra i possibili candidati nelle liste per il proporzionale ma, a questo punto, se così sarà, sarà un altro posto da ricavare dalle già affollate file del Partito Democratico.