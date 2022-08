Politiche 2022, Ilaria Cavo candidata alla Camera: “Non è un collegio sicuro, per questo ho accettato”

Genova. È ufficiale: l’assessora regionale Ilaria Cavo sarà candidata per il centrodestra nel collegio uninominale Genova Ponente della Camera. Lo ha confermato lei stessa con un post su Facebook: “Ringrazio il presidente Toti per avermi offerto questa opportunità che mi onora e l’intera coalizione dei partiti di centrodestra per averla condivisa”.

Per Ilaria Cavo si profila una sfida non semplice con la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, candidata del Pd e della coalizione di centrosinistra nel suo stesso collegio. “Quando mi è stato proposto, ero consapevole di non andare a intestarmi un cosiddetto collegio sicuro. In termine tecnico lo definiscono contendibile: proprio per questo mi sono messa a disposizione, come è giusto fare in un gioco di squadra in cui si crede. E da domani la partita elettorale inizia”.

Cavo, in passato giornalista di Mediaset e componente della giunta Toti già dal 2015, sarà in quota Noi moderati, la formazione centrista che include quattro forze politiche tra cui Italia al Centro fondata dal governatore ligure. L’altro candidato totiano sarà Sandro Biasotti, in corsa alla Camera nel collegio del Levante genovese, lo stesso in cui il centrosinistra schiera il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino. I capilista saranno Andrea Costa in quota Noi con l’Italia e un altro assessore regionale, l’imperiese Marco Scajola: i loro nomi sono stati ufficializzati dallo stesso Toti.

“La serietà dell’ impegno amministrativo di sette anni in Regione la trasferirò nell’ascolto del territorio e poi, se gli elettori lo riterranno, nel dare voce alla nostra Genova-Ponente e all’ intera Liguria a Roma, con moderazione, costanza, concretezza, determinazione – commenta in conclusione Cavo -. Sarà una campagna elettorale rapida ma che certamente permetterà di fare nuovi nuovi incontri, di ascoltare proposte, di portare entusiasmo ed energia. La vivrò così: con il sorriso, con impegno e con passione sapendo di poter contare su tanti amici, tanti amministratori e su tutti coloro che credono nel nostro progetto politico. Dalla Liguria all’Italia, un altro passo avanti insieme”.