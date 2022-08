Politiche 2022, il ritorno Lorenzo Basso: “Io a disposizione, industria e azzardo le mie battaglie”

Genova. Dove eravamo rimasti? Al 2018. Lorenzo Basso, esponente del Pd – iscritto da sempre allo storico circolo di Sampierdarena – uno dei lettiani di ferro del partito in Liguria, al tempo aveva finito i suoi cinque anni da deputato ma non era stato premiato dalla gestione allora renziana. Niente secondo giro per lui che mise un po’ da parte, ma mai del tutto, la militanza attiva per tornare a dedicarsi alla sua azienda di informatica.

La direzione nazionale del Pd che si è tenuta la notte di Ferragosto, in un certo senso, gli ha restituito con gli interessi quello che non gli aveva dato cinque anni fa. Basso, 46 anni, sposato, tre figli, ex scout, residente a Cogoleto, sarà il capolista del Pd nel proporzionale per il Senato in Liguria. Dietro di lui Cristina Lodi, consigliera comunale, esponente di Base Riformista, e Giancarlo Furfaro, coordinatore di Articolo Uno in Valpolcevera.

Per l’ex responsabile della Sdp, la Scuola di politiche ideata da Letta prima di diventare segretario Pd, ed ex consigliere regionale – uscito prosciolto da una vicenda spese pazze relativa al 2010 – che negli ultimi anni ha vissuto lontano dai riflettori, si prospetta una fine estate di totale impegno per la campagna elettorale.

La sua ri-scesa in campo era stata anticipata da vari rumors ma in pochi pensavano a una vera e propria pole position. “Mi hanno chiesto disponibilità tempo fa e io ovviamente l’ho data, ma non avevo ambizioni – spiega – poi negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione e poi l’annuncio di ieri sera che, se sarò eletto, si porterà dietro un nuovo cambio di vita”.

Un annuncio che se ha stupito Basso – ammesso che sia così – sicuramente ha stupito di più altri esponenti del partito. Le parole più dure sono arrivate da Franco Vazio, deputato albenganese del Pd, che ha parlato di “scelta sbagliata” perché “il ponente ligure non avrà un rappresentante dem a Roma”.

“Credo che le rivendicazioni territoriali siano legittime e comprensibili – commenta Basso – io sono stato invitato alla candidatura dalla federazione Pd di Genova ma posso assicurare che se sarò eletto mi occuperò delle istanze di tutta la regione, e non solo perché comunque lavoro a Savona e conosco bene il ponente ma perché lo faremo tutti se saremo eletti”.

Lo stesso candidato quando nel 2018 era rimasto fuori dai giochi non aveva risparmiato toni altrettanto duri ma aveva comunque dato disponibilità per la campagna elettorale pur con un posto meno vantaggioso nel listino. Poi però il ritiro dalla politica tout court sul territorio.

Ad ogni modo oggi per Basso non è il momento delle polemiche interne. Ansaldo a Genova, Piaggio Aero a Villanova: due industrie e altrettanti problemi di cui occuparsi. “Sarà un autunno caldo e l’ultima cosa di cui ha bisogno il Paese è una flat tax”, dice l’esponente Pd. Che non ha intenzione, in caso di elezione, di mettere da parte la battaglia per cui forse ha dato più fastidio: quella contro l’azzardo.