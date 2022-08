Politiche 2022, il Partito comunista dei lavoratori si presenta in Liguria solo al Senato

Genova. Il Partito Comunista dei Lavoratori sarà presente in Liguria alle Elezioni politiche del Senato. I nomi sono quelli di Marco Ferrando e Cinzia Ronzitti.

“Una normativa profondamente antidemocratica ha di fatto precluso la nostra partecipazione al voto della Camera e in altre regioni. Ma in Liguria la particolare tenacia del lavoro militante del partito nella raccolta delle firme necessarie ha consentito la presenza elettorale del PCL”, dice una nota.

“Va da sé che cercheremo di dare a questa presenza una valenza politica esemplare di carattere nazionale. Il senso della nostra presenza è molto semplice. Siamo l’unico partito Comunista di nome e di fatto presente in queste elezioni. L’unico che si richiama apertamente alla classe operaia e che si batte per un governo dei lavoratori e delle lavoratrici. L’unico che rivendica una prospettiva di rivoluzione come unica vera alternativa al capitalismo e alla sua crisi. L’unico che in ogni lotta, in ogni movimento, in ogni sindacato classista, lavora per ricondurre gli obiettivi immediati della lotta alla prospettiva anticapitalista e per sviluppare una coscienza rivoluzionaria tra gli sfruttati. L’unico, non a caso, che non si è mai compromesso nei governi borghesi”.

“Le altre sinistre presenti al voto o sono subalterne o sono mimetizzate. Sinistra Italiana si è subordinata al PD – attacco dal PCL ligure – il Partito di Rizzo ha fatto un blocco rossobruno con destre tricolori, Prc e Potere al Popolo si sono mimetizzate nell’ennesima edizione di una lista civico progressista dietro la presenza prepondetante e totalizzante di De Magistris. Una sorta di lista Ingroia 2.0”.

“Il PCL non ha ragione di nascondersi o di subordinarsi ad altri. Si presenta per quello che è: dalla parte dei salariati contro il capitale. Contro le sue guerre, la sua devastazione dell’ambiente, la sua distruzione dei diritti sociali. Per l’unica alternativa vera: quella che riorganizza su basi socialiste l’intero ordine della società. Appunto, un partito Comunista”, conclude la nota.