Politiche 2022, il M5s balla da solo e prepara le “parlamentarie”: le prime autocandidature genovesi

Genova. “Il Movimento 5 Stelle che corre da solo alle elezioni politiche è la migliore delle notizie possibili”. Così Luca Pirondini, consigliere comunale genovese del M5s, unico “survivor” tra la scorsa legislatura e quella attuale, galvanizzato dalla decisione del leader dei pentastellati Giuseppe Conte di non inquinare il progetto dell’attuale movimento con alleanze che non convincono.

Pirondini, che nel 2017 era stato anche candidato sindaco a Genova per i grillini – un’era fa – potrebbe essere uno dei nomi in lizza per le politiche del 25 settembre. Per spirito di servizio – e comunque nel rispetto del regolamento – ma anche con la speranza che la corsa solitaria del M5s possa riaccendere una passione ormai sopita.

Alle ultime comunali a Genova il Movimento si è fermato al 4,4% delle preferenze. Un niente rispetto a cinque anni fa, e peggio persino delle regionali. L’esperimento giallorosso che nel capoluogo ligure aveva avuto una delle sue prime espressioni – e che per ora sopravvive nel municipio Centro Ovest – sembra destinato, per ora, al capolinea.

Chi sarà candidato e in che modo – uninominale, pluri, Camera o Senato – ancora non si può dire anche perché il M5s il 16 agosto (questa la data circolata finora) sarà impegnato con le “parlamentarie“, consultazioni interne on line.

Oltre a Pirondini si metteranno in gioco alcuni altri ex consiglieri a Tursi. Sicuramente ci sarà Maria Tini, medico, particolarmente attiva in questi ultimi giorni nel rivendicare la coerenza del Movimento attuale e particolarmente critica nei confronti dei transfughi.

Un altro esponente grillino ancora “caldo” di campagna elettorale è Stefano Giordano, il sindacalista dei vigili del fuoco per l’Usb già candidato al municipio Centro Est. Altri papabili sono l’ex consigliere del municipio Centro Est Massimiliano Lucente, l’attivista Marco Maesmaker e l’ex consigliere comunale a Tursi Fabio Ceraudo.

Tenterà il bis Roberto Traversi, l’unico parlamentare ligure del Movimento 5 Stelle rimasto degli otto un tempo a Roma.

Tutti volti visti durante la riunione di riorganizzazione territoriale del 29 luglio scorso, con Giuseppe Conte in collegamento video, e una partecipazione che non si vedeva da tempo.