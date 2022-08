Politiche 2022, ecco i nomi della lista Alleanza Verdi e Sinistra: capilista Quaranta e Cosso

Genova. Stefano Quaranta e Simona Cosso sono i candidati capilista alla Camera e al Senato della lista “Alleanza Verdi e Sinistra”. Ecco tutti i nomi delle liste che correranno in coalizione con il centrosinistra alle prossime elezioni del 25 settembre.

“Questa mattina con l’alleanza Verdi- Sinistra Italiana abbiamo provveduto a depositare le liste ed i nominativi delle nostre candidate e dei nostri candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre e siamo soddisfatti del risultato – scrive Maria Gabriella Branca della segreteria Nazionale di Sinistra Italiana – Candidate e candidati di qualità, oltre che esperienze territoriali, la convergenza con Possibile e naturalmente le candidature di Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, danno complessivamente il segnale delle nostre scelte”.

“Nelle prossime ore daremo il via alla campagna elettorale in tutta Italia, con la conferenza stampa che si terrà a Roma alle 16. È anche opportuno sottolineare, dopo le polemiche sulla candidatura nel presunto collegio blindato di Pisa del nostro Segretario Nazionale, che Nicola Fratoianni ha scelto di rinunciare a correre nella sua città. Fratoianni sara’ candidato come capolista per Verdi e Sinistra solo nei collegi proporzionali della Toscana. Ora dobbiamo lavorare nella nostra regione perché le liste abbiano il risultato che tutti ci attendiamo: una sinistra forte e autonoma nel prossimo Parlamento. Da costruire voto per voto, centimetro dopo centimetro, contro le destre, per un’Italia più giusta, più verde, più libera”.

PROPORZIONALE CAMERA

Stefano Quaranta: deputato dal 2013 al 2018 quando fu membro della commissione Affari costituzionali.

Simona Simonetti: laureata in Fisica, membro del tavolo Energia di Europa Verde. Assessore

all’ambiente a Vado Ligure dal 2018 al 2019.

Marco Chiriaco: consigliere Comunale di Roccavignale da quattro legislature. Impegnato nell’ANPI,

nel Sindacato e per il territorio della Valbormida.

Valentina Logli. coportavoce ligure dei Giovani Europeisti Verdi, laureata in Scienze internazionali

per la cooperazione e lo sviluppo.

PROPORZIONALE SENATO

Simona Cosso: insegnante, impegnata in prima persona nel volontariato per difendere i diritti dei più deboli

Roberto Amoretti: architetto, esperto in progettazione e direzione lavori opere private e pubbliche.

Assessore a Civezza (IM).

Ersilia Ferrante: avvocata impegnata nei diritti civili. Autrice di una guida turistica e impegnata in

diverse associazioni culturali