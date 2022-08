Politiche 2022, Bucci: “Assessori liberi di candidarsi. Rixi ministro? Sarebbe un ottimo fatto”

Genova. Gli assessori della giunta Bucci sono liberi di candidarsi alle elezioni politiche. Parola del sindaco in persona, che in vista dell’appuntamento del 25 settembre cambia strategia rispetto alle ultime regionali.

Per il momento, a dire il vero, non risultano componenti della neonata giunta in odore di tentare il “salto” romano. Ma il primo cittadino, intervenuto a margine di un evento elettorale della Lega con la ministra per le Disabilità Erika Stefani, non preclude la possibilità: “Se si candidano ben venga. Io ho imparato facendo il manager negli Stati Uniti che i bravi manager sono quelli che lasciano le porte sempre aperte. Se tu dici a una persona ‘non andare via’, questa rimarrà arrabbiata per tutta la vita, se invece dici ‘vai via e cresci’ tutti riconosceranno che sei stato capace di far crescere le persone e tutti vorranno venire a lavorare con te. Le porte vanno sempre tenute aperte e se c’è qualcuno che cresce ben venga”.

Ma in caso di candidatura sarebbe obbligatorio dimettersi? “No, solo in caso di elezione dovrebbero farlo. In caso di candidatura non mi sembra il caso”. Ed è questa la novità rispetto alle regole imposte per le regionali. “Ma lì il discorso era completamente diverso”, replica Bucci. In ogni caso assicura: “Non me lo ha chiesto nessuno”.

Nei giorni scorsi era stato il vicesindaco Pietro Piciocchi a mettere le cose in chiaro: “Il mio servizio è interamente qui. Sento più che mai il dovere adoperarmi senza riserve e senza distrazione per la mia città che ha di fronte sfide enormi e bellissime nei prossimi anni, sfide che richiedono il massimo dell’impegno e della concentrazione, ad iniziare dall’attuazione del Pnnr ma non solo. Ormai ho messo mano all’aratro e, nonostante la fatica, andrò fino in fondo”.

Discorso più incerto per quanto riguarda la giunta regionale: con l’assetto definitivo della coalizione di centrodestra, che vede Italia al centro nel “listone” dei moderati, Giovanni Toti avrà modo di collocare qualche pedina sia in quota maggioritaria sia nella lista del proporzionale. E le porte potrebbero aprirsi per Ilaria Cavo e Marco Scajola.

Intanto nel toto-ministri di un eventuale governo di centrodestra uno dei nomi più ricorrenti è quello di Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria, che potrebbe ottenere il dicastero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili. “Sarebbe un’ottima idea, un ottimo fatto – commenta Bucci -. Ricordiamo che il decreto Genova è merito di Edoardo e del suo team. Ci ha consentito di fare i lavori bene e nei tempi giusti. Per Genova, per la Liguria e direi anche per l’Italia sarebbe una cosa importante”.

Per quanto riguarda le partite genovesi ancora aperte, “per adesso non abbiamo avuto nessun contrattempo o ripercussione negativa”, riferisce il sindaco. E la nuova diga del porto? “Sta andando avanti. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale ha previsto per i primi 10 giorni di settembre l’assegnazione del bando. La commissione sta facendo il suo lavoro”. Altro scoglio, quello della Gronda: “Abbiamo chiesto al ministro di mettere in atto una procedura per risolvere il problema del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non ho aggiornamenti per adesso”. Se ne parlerà il 14 agosto col ministro Giovannini, presente alla commemorazione nell’anniversario del crollo del ponte Morandi.