Politiche 2022, Andrea Costa e Marco Scajola capilista di “Noi moderati” in Liguria

Genova. Saranno Andrea Costa e Marco Scajola i capilista di Noi Moderati in Liguria, rispettivamente nei collegi proporzionali della Camera e del Senato. A comunicarlo è il governatore Giovanni Toti, il cui partito Italia al Centro è incluso nella lista centrista.

Andrea Costa, già consigliere regionale in Liguria, “da sottosegretario alla Salute nell’ultimo governo Draghi ha lavorato in prima linea nella lotta al Covid e per la grande campagna vaccinale, dando un contributo prezioso per il Paese in questi due anni di pandemia”, si legge nella nota di Toti.

Marco Scajola è al terzo mandato in consiglio regionale della Liguria e al secondo nella giunta Toti, “riconfermato con il record di preferenze assoluto a livello regionale. Da assessore all’urbanistica sta portando avanti con impegno un grande lavoro per cambiare il volto della regione, riqualificando interi quartieri degradati e abitazioni, soprattutto per le famiglie liguri più in difficoltà”.

Oltre ai loro nomi sono certi quelli di Ilaria Cavo (candidata all’uninominale di Ponente della Camera, come ha ufficializzato lei stessa oggi in tardo pomeriggio) e di Sandro Biasotti (candidato sempre alla Camera, ma a Levante).