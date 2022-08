Politiche 2022, anche i renziani genovesi Avvenente e Arata candidati per il terzo polo

Genova. Anche Manuela Arata e Mauro Avvenente saranno candidati alle prossime elezioni politiche nelle fila del terzo polo. L’ex presidente e fondatrice del Festival della Scienza, oggi presidente di Genova Jeans, dopo essersi avvicinata al partito di Matteo Renzi ha ufficializzato la propria candidatura nel collegio proporzionale del Senato.

“Voglio fare una bella campagna elettorale pro innovazione e sviluppo – ha scritto ieri sera su Facebook -. Mi piace l’idea di non andare contro, ma offrire una prospettiva concreta di opportunità soprattutto verso le nuove generazioni cui sono sempre stata attenta. Sono a disposizione per scambi di idee e incontri. Grazie a chi mi vorrà dare una mano”.

Per la coalizione guidata da Carlo Calenda sarà in campo anche Mauro Avvenente, attuale assessore a Centro storico e Manutenzioni della giunta Bucci, che correrà nel collegio uninominale di Genova Ponente. Nel settore di Levante ci sarà invece Davide Falteri, vicepresidente nazionale di Federlogistica, appena eletto a Tursi, consigliere delegato ai nuovi insediamenti aziendali sul territorio.

La partita in quota maggioritaria, tuttavia, è del tutto proibitiva per il terzo polo mentre gli unici posti “contendibili” sono quelli del proporzionale. Al Senato la capolista sarà Raffaella Paita: seggio difficile da conquistare, ma l’ex assessora regionale avrà una chance anche a Roma, dove è stata piazzata seconda alle spalle di Carlo Calenda. Capolista alla Camera sarà invece il pontremolese Cosimo Maria Ferri, ex sottosegretario alla giustizia nei governi Letta, Renzi e Gentiloni.

Per Azione in Liguria arriva anche la candidatura di Gabriele Pisani, ex consigliere regionale eletto col Movimento 5 Stelle e transitato poi a Noi con l’Italia che oggi fa parte della coalizione di centrodestra.

Nel frattempo oggi a mezzogiorno la Lega avrebbe dovuto tutte le candidature liguri con una conferenza stampa nella sede genovese di via Macaggi, che tuttavia è stata rinviata. Già sicuri i nomi per i collegi uninominali (Edoardo Rixi su Imperia-Savona alla Camera, Stefania Pucciarelli nel Levante al Senato), ancora da svelare le liste per il proporzionale che dovrebbero comunque vedere in testa lo stesso Edoardo Rixi e Francesco Bruzzone.