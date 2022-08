Il Genoa vince a Pisa con un gran gol di Ekuban

Pisa. Con un gol di Ekuban il Genoa vince la seconda partita in trasferta consecutiva. A Pisa i rossoblù hanno tenuto il risultato maturato nel primo tempo con la rete del ghanese al 30′ innescato da Coda, nonostante la squadra di casa abbia giocato con una grande intensità anche quando è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Piccinini nel finale.

In pieno recupero la traversa di Jagiello su calcio di punizione con la deviazione del portiere Nicolas.



95′ Yalcin! Spreca tutto davanti a Nicolas, che in uscita respinge. L’attaccante si era trovato il pallone tra i piedi in corsa

92′ Traversa del Genoa! Punizione di Jagiello deviata da Nicolas

90′ Saranno cinque i minuti di recupero

90′ Yeboah costringe al fallo Canestrelli e guadagna un calcio di punizione da ottima posizione e fa ammonire l’avversario

90′ Niente da fare per il Genoa sul corner

89′ Entra Yeboah per Ekuban

89′ Calcio d’angolo per il Genoa

87′ Occasione Pisa: Tramoni dalla distanza trova Martinez pronto alla deviazione

85′ Espulso Calabresi, che blocca Yalcin, per Chiffi non ci sono dubbi: arriva il secondo giallo

84′ Rus non ce la fa: dentro Piccinini

84′ Calcio d’angolo per il Genoa non sfruttato: Galdames tenta un tiro dal limite, svirgolato

82′ Sponda di Touré per Rus, che ci prova di testa, ma la palla è centrale e Martinez la fa sua

80′ Doppio cambio per il Pisa: Masucci per Nagy, Matteo Tramoni per Sibilli

80′ Beruatto da distanza siderale: palla lontanissima dalla porta

75′ Nel Genoa entra Galdames per Badelj

73′ Brutto colpo sul piede per Martinez durante un’azione che era iniziata in evidente fuorigioco

68′ Pasticcio di Hefti che tenta un dribbling di troppo e si fa rubare il pallone da Sibilli, diagonale bloccato da Martinez

65′ Tentativo di Morutan dalla distanza che finisce molto lontano dalla porta

64′ Nel Genoa dentro Jagiello per Portanova e Yalcin per Coda

59′ Lancio in profondità per Cissé che supera Bani, diagonale sul primo palo dove Martinez fa buona guardia

56′ Occasione Pisa! Cross di Calabresi dalla destra, colpo di testa di Ionita e Martinez si salva in due tempi

51′ Portanova guadagna un calcio d’angolo buttando la palla sui piedi di Beruatto

47′ Ammonito Nagy per un fallaccio su Portanova

46′ Si ricomincia con Ilsanker per Pajac (Frendrup viene spostato sulla fascia) e Cissé per Marin

Primo tempo tra Genoa e Pisa che si chiude con il Genoa in vantaggio per 0-1. Un gran gol di Ekuban innescato da Coda ha sbloccato il risultato di una partita non facile. Un pallonetto davvero delizioso su una verticalizzazione al bacio da parte del numero nove rossoblù (oggi in bianco). Il Pisa gioca bene, si è affacciato diverse volte dalle parti di Martinez soprattutto a inizio primo tempo. La tegola dell’infortunio di Torregrossa dopo dieci minuti ha cambiato un po’ l’assetto tattico pensato da Maran, con l’ingresso di Morutan anche il Genoa ha dovuto adeguarsi a rintuzzare un attacco decisamente più vivace e senza troppi punti di riferimento.

45′ Un minuto di recupero

42′ Calcio piazzato di Pajac, ci prova Ekuban di testa, ma Nicolas blocca senza problemi

40′ Giallo per Calabresi, che atterra Gudmundsson

38′ Ancora Ekuban, che in velocità vince un contrasto e dribbla anche Calabresi, la stavolta il tiro è di poco fuori

37′ Ammonizione per Coda, che ha commesso fallo su Rus alzando un po’ il gomito

30′ Gol del Genoa! Grande triangolo Ekuban, Coda che verticalizza alla perfezione per il ghanese che con un delizioso pallonetto infila Nicolas

28′ Dragusin devia un tiro pericoloso di Sibilli, chiudendo la porta a un tentativo pericoloso

27′ Ci prova Portanova dai 20 metri, ma una deviazione favorisce l’intervento di Nicolas

23′ Ammonito Pajac, braccio alto su Morutan

19′ Altra occasione Genoa: Hefti ci prova con un gran tiro in corsa, ma la palla colpisce il sostegno della rete

18′ Occasione Genoa: Verticalizzazione di Gudmundsson per Coda che si invola verso la porta e tira troppo addosso a Nicolas in uscita, che respinge

15′ Calcio d’angolo per il Pisa: proprio Morutan costringe Dragusin a rifugiarsi in corner. Sugli sviluppi il Pisa guadagna una rimessa laterale

12′ Entra Morutan al posto di Torregrossa, che al momento del tiro precedente ha sentito qualche problema fisico

9′ Il Pisa si fa di nuovo vedere dalle parti di Martinez con un tiro di Torregrossa fuori misura dopo un’azione che era riuscita a tagliare fuori la difesa genoana

8′ Cross di Pajac sul primo palo, Ekuban di testa prova a girare, ma la palla finisce molto alta

7′ Primo calcio d’angolo per il Genoa guadagnato da Hefti, il cui cross è respinto da Marin

5′ Ionita prova il tiro da fuori area, conclusione insidiosa ma fuori dallo specchio della porta

1′ Si parte con palla al Genoa

Formazione identica quella delle scorse giornate per Blessin in questo Pisa-Genoa, che chiude insieme ad altre sei partite la terza di serie B. Mattia Aramu, nuovo acquisto, partirà dalla panchina. Gianluca Signorini verrà ricordato in questa partita: i capitani delle due squadre scenderanno in campo indossando la maglia numero 6 con il suo nome sulle spalle. Il difensore indimenticato di entrambe le squaddre il 6 novembre di 20 anni fa morì a causa della sclerosi laterale amiotrofica.

Pisa: Nicolas, Calabresi, Beruatto, Rus (84′ Piccinini), Canestrelli, Touré, Marin (46′ Cissé), Nagy (80′ Masucci), Sibilli (80′ M. Tramoni), Ionita, Torregrossa (12′ Morutan).

Allenatore: Maran

A disposizione: Livieri, Dekic, Hermannsson, Jureskin, L. Tramoni, De Vitis, Mastinu.

Genoa: Martinez, Hefti, Bani, Dragusin, Pajac (46′ Ilsanker), Portanova (64′ Jagiello), Badelj (75′ Galdames), Frendrup, Gudmundsson, Coda (64′ Yalcin), Ekuban (89′ Yeboah).

Allenatore: Blessin

A disposizione: Semper, Vodisek, Vogliacco, Sabelli, Czyborra, Masini, Aramu.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: Calabresi, Nagy, Canestrelli (P); Pajac, Coda (G)

Espulso: all’85’ Piccinini