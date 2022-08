Pinguini Papua e di Magellano appena nati, all’Acquario di Genova visite anche a Ferragosto

Genova. Tra le 400 specie ospitate i visitatori possono conoscere i piccoli pinguini Papua e di Magellano, nati nelle scorse settimane, che stanno crescendo a vista d’occhio e hanno iniziato ad assaggiare anche il pesce intero che lo staff fornisce agli adulti, pur continuando ad assumere il cibo pre-digerito rigurgitato da mamma e papà direttamente nel becco.

È disponibile tutti i giorni il tour Dietro le quinte che consente, con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario, di scoprire tutti i segreti della struttura.

Il tour parte al piano superiore del Padiglione Cetacei ogni giorno alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30. L’esperienza, della durata di 50 minuti, permette di conoscere le attività necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali e tante curiosità.

Per chi vuole unire l’emozione della visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale-watching in mare aperto, CrocierAcquario prevede un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos. È prevista una partenza domenica 14 agosto, alle ore 13.

Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare.

Ad agosto si salpa ogni mercoledì, venerdì e domenica dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13:00; l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

Nel ponte di Ferragosto la Biosfera è aperta con orario 10.00-19.00 (ultimo ingresso 18.30).

Questo piccolo ma ricco giardino botanico, dove si aggirano in libertà uccelli e rettili, rappresenta la bellezza, la complessità e la fragilità delle foreste tropicali. Tali sistemi naturali, tra i più ricchi in termini di biodiversità, vedono i propri confini restringersi rapidamente a causa del veloce sviluppo delle attività umane.

La Biosfera ospita moltissime piante particolari: un bellissimo sicomoro, la cannella. il caffe, la mangrovia, la canna zucchero, il pepe, l’albero dei tulipani, l’albero delle giraffe, le falci arboree, le splendide orchidee.

I biglietti, acquistabili in cassa e on line, hanno un costo di 5 euro intero, 3,5 euro ridotto; gratis 0-3 anni.

L’ascensore panoramico Bigo è aperto nel ponte con orario 10.00-12.00 e 17.00 – 22.00.

A causa delle elevate temperature di questi giorni, non è possibile garantire il rispetto degli orari di chiusura che potrebbe essere anticipata in funzione della temperatura registrata all’interno della cabina.

Diventato in breve un simbolo riconosciuto dell’intera Area del Porto Antico, il Bigo è composto da sette bracci di diversa lunghezza tenuti in posizione da cavi di acciaio ancorati in acqua al fondo del mare. La struttura, unica nel suo genere, riconduce immediatamente al mondo marittimo tradizionale richiamando con il suo aspetto i bracci di carico che, prima dell’avvento del trasporto delle merci tramite i containers, erano sulla coperta di tutte le navi mercantili.