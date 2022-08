Piazza Tommaseo, tentano un furto in farmacia e dal tabacchino: denunciati due giovani

Genova. Hanno tentato di rubare in una farmacia e in un tabacchino di piazza Tommaseo, ma non sono riusciti a mettere a segno il colpo. I carabinieri, però, li hanno trovati e denunciati in stato di libertà.

Protagonisti due giovani marocchini, di cui uno con pregiudizi di polizia.

I due soggetti avevano forzato le serrande dei due esercizi commerciali per poi dileguarsi.

Rintracciati dai militari del nucleo radiomobile durante un servizio perlustrativo lungo le vie limitrofe, sono stati perquisiti e trovati in possesso di strumenti atti allo scasso. Ora dovranno rispondere di tentato furto aggravato