Genova. Un nuovo caso di peste suina africana riscontrato in un cinghiale a Campomorone, nell’immediato entroterra di Genova, porta il totale a 181 nella ‘zona rossa’ di Piemonte e Liguria, dall’inizio dell’emergenza scoppiata a fine dicembre 2021.

In Piemonte l’Istituto Zooprofilattico ha finora accertato, tutte in cinghiali, 119 positività, in Liguria 62.

Per Campomorone è il secondo caso da inizio emergenza.