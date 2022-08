Pegli, in arrivo zona a traffico limitato in via Caracciolo: le novità per sosta e viabilità

Genova. Via Caracciolo sarà oggetto di una riqualificazione che implicherà la costituzione di una zona a traffico limitato, il cui accesso sarà consentito solamente ai residenti, mentre contestualmente cambierà il senso di marcia della strada.

Questa la novità in arrivo per Pegli, approvata dalla giunta comunale e che nelle prossime settimane vedrà i primi interventi per la sua realizzazione. Una piccola rivoluzione per la viabilità pegliese, attesa e richiesta da molti residenti, e che vedrà cambiare il volto della piccola strada a due passi dal lungomare e dalla chiesa di Santa Maria Immacolata.

A poter accedere alla strada, sia per il passaggio che per la sosta, saranno solamente i residenti del civico 6 di via Opisso, mentre sarà consentito l’accesso ai veicoli “destinati al trasporto di merci, autocarri e motocarri, nella fascia oraria compresa tra le ore 06:30 e le ore 11:00 per il tempo necessario a svolgere le operazioni carico/scarico merci”, come si legge nell’ordinanza. Sarà inoltre disposto un divieto di sosta e di fermata sul lato monte della via e installazione di appositi arredi urbani.