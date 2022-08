Genova. Un pedone è stato investito da una moto un passeggiata a Pegli mentre attraversava la strada, nelle prime ore del pomeriggio.

Sul posto è giunta in codice rosso un’automedica del 118 e un’ambulanza della pubblica assistenza pegliese.

Il pedone è stato trasportato poi in codice giallo, quindi non risulta in gravi condizioni, all’ospedale villa Scassi per tutte le cure del caso.