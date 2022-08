Pattuglione in centro storico: un negozio chiuso e sanzioni da migliaia di euro

Genova. Un esercizio commerciale chiuso per carenti condizioni igieniche e un’altro sanzionato con un verbale da 3mila euro. Questo il bilancio del servizio straordinario di prevenzione e controllo nel Centro Storico cittadino svolto dalla polizia di stato con il supporto del personale di Asl3 per ispezionare i vari esercizi di vicinato.

Durante il servizio, sono stati effettuati pattugliamenti in diverse zone per le quali erano state segnalate delle criticità da parte dei cittadini, che hanno portato all’identificazione di 55 persone e al controllo di 6 veicoli. Un uomo di 47 anni è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un cutter con lama di 12 cm.

In due locali sono state riscontrate inadempienze sotto il profilo igienico sanitario. In via d’urgenza, è stata disposta la sospensione dell’attività del minimarket “Touba Darou del Salam”, di via Prè 38R al cui titolare è stata comminata anche una sanzione amministrativa di 4000 euro. Tale esercizio potrà riprendere l’attività solo previa verifica, da parte dell’ASL, dell’ottemperanza alle normative sanitarie previste. È stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di 3000 euro all’esercizio “Zena Dakar”, di via Prè 126R.