Politiche 2022, in Liguria i più votati dalle Parlamentarie M5S sono Luca Pirondini e Roberto Traversi

Genova. E’ stato pubblicato sul sito del movimento 5 stelle l’esito delle parlamentarie.

Il voto riguarda i collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato, mentre la scelta dei collegi uninominali dovrebbe spettare direttamente a Giuseppe Conte che, comunque, come si legge sul sito del movimento, anche rispetto alle liste “il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario”.

In Liguria il risultato è stato abbastanza scontato. Su oltre 50 mila voti, che corrispondono a oltre il 37% degli aventi diritto, il più votato per il Senato è il consigliere comunale Luca Pirondini con 787 voti.

A seguire sempre per il Senato ci sono Renato Utique, Jessica De Muro Jessica e Antonio Barbera.

Per quanto riguarda la Camera dei deputati a prendere più voti è l’ex sottosegretario e attuale deputato Roberto Traversi che ha raccolto 555 voti. Dietro di lui ci sono Federica Giorgi, Alessandro Cancellieri e Laura Risso.

Indubbiamente soddisfatto per l’esito (“Io non do mai niente per scontato” dice a Genova24) Luca Pirondini, fresco di rielezione al secondo mandato in Comune a Genova e che ora viene chiamato a rappresentare la Liguria al Senato se riuscirà ed essere eletto: “E’ un onore per me il fatto che così tante persone abbiano avuto fiducia in me perché è un riconoscimento al lavoro fatto in questi anni. Fiducia di cui sento la responsabilità e per la quale ringrazio tutti”.