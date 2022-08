Ospedali, Toti: “San Martino, Villa Scassi ed Erzelli saranno integrati. Ne parleremo in autunno”

Genova. “È chiaro che policlinico San Martino, nuovo ospedale di Erzelli e Villa Scassi si integreranno in un’offerta congiunta. Di certo non credo sia tema della settimana di Ferragosto se non per qualche sciacalletto che vuole speculare un po‘, non so nemmeno su che cosa”. Così il presidente ligure Giovanni Toti risponde alle polemiche sollevate da partiti (non solo di opposizione) e sindacati sulle ipotesi di fusione trapelate a proposito del nuovo piano sociosanitario della Regione.

Le indiscrezioni, che non sono state confermate ma nemmeno smentite, parlano di un’unica azienda ospedaliera metropolitana che metta insieme il San Martino, il Villa Scassi e il futuro ospedale sulla collina degli Erzelli. Del resto l’idea di una gestione unica per quest’ultimo e per il nosocomio di Sampierdarena era già stata avanzata in passato.

“In autunno ragioneremo di un piano sanitario di revisione della città di Genova, legato anche ai poderosi investimenti del Pnrr su questo territorio, al fatto che finalmente l’ospedale di Erzelli verrà costruito e qualcuno forse sperava di no perché tifa contro”, conferma Toti. In ogni caso, “tutti i professionisti del Villa Scassi verranno valorizzati da questa presenza e lo stesso ospedale sarà valorizzato. Sarà un piano di cui tutti quanti saranno soddisfatti, laddove e quando lo presenteremo”.

“Evidentemente c’è qualcuno che ha molto tempo libero o decide di fare campagna elettorale su temi che non esistono o non dovrebbero far parte di questo caldo agosto“, attacca Toti dopo le posizioni espresse da Linea Condivisa e Pd, ma anche dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso al grido di “il Villa Scassi non si tocca”. Scettica anche la Fials, sindacato dei lavoratori della sanità, preoccupata dall’eventualità di tagli e ridimensionamenti.

“Noi abbiamo alcune certezze per cui mi sarebbe piaciuto sentire una parola di apprezzamento da parte di un’opposizione che non è riuscita a fare nulla del genere nei 20 anni precedenti”, prosegue il governatore citando “la partenza della gara per la progettazione di ingegneria a Erzelli che si congiungerà col progetto bandiera del nuovo ospedale che abbiamo firmato col presidente Draghi. Qualcuno parla di un polo privato a Erzelli: penso possa essere il caldo di questi giorni visto che a Palazzo Chigi si è firmato un progetto tra soggetti pubblici al 100%”.