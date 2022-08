Ocean Race, il Comune cerca rinforzi dopo l’uscita di scena dei consulenti esterni: ecco il bando per un posto da “event coordinator”

Genova. Il Comune di Genova ha pubblicato un bando per la selezione di una figura che possa ricoprire, a tempo determinato, il ruolo di “event coordinator” per la Ocean Race, la regata leggendaria che nel 2023 avrà il suo “Grand Finale” a Genova con equipaggi da tutto il mondo e appuntamenti incentrati su mare e ambiente.

La selezione e ricerca di una figura esterna è possibile – in base alla normativa – perché l’amministrazione non ha trovato tra i suoi dipendenti nessuno con le qualifiche necessarie. Che tuttavia non sembrano proibitive: per partecipare al bando bisogna essere laureati (in qualsiasi materia), saper usare il classico “pacchetto microsoft”, e avere almeno due anni di esperienza nell’organizzazione di eventi nazionali o internazionali, preferibilmente in ambito sportivo. Quindi chi volesse partecipare dovrà farlo inviando la documentazione entro il 17 agosto. Questa la data, ravvicinata, di scadenza per la presentazione delle domande.

Il posto di lavoro sarà equivalente a quello di un “funzionario servizi amministrativi” di categoria D, con uno stipendio netto che quindi si aggira intorno ai 1500 euro mensili. La persona che otterrà il posto dovrà essere di supporto operativo nell’organizzazione dell’evento finale e di quelli di avvicinamento, di spalla al direttore commerciale negli appuntamenti dedicati agli sponsor e nella gestione dei fornitori.

Nel bando di selezione si legge che la figura dovrà assistere anche “l’event manager” e lo “stop over director”, figure che però al momento non sembrano esistere in questi termini. Ed è qui che si scopre che la squadra di consulenti esterni chiamata nel 2020 per organizzare il grande eventi è molto ridimensionata rispetto a quanto prospettato all’inizio del percorso di avvicinamento al Grand Finale.

Paolo Verri, già direttore del salone del libro di Torino, e Luca Di Liberto, manager-velista, sono usciti di scena – e piuttosto in sordina – negli ultimi mesi. Così Sergio Biffi, direttore commerciale, sostituito in corsa da Marialinda Brizzolara.

Brizzolara, arruolata nel maggio 2021 con un contratto da esterna: torinese, ha avuto esperienze nel campo della comunicazione in Iit, Iren Torino e nel comitato organizzatore delle Olimpiadi del 2006. Qui il contatto con Evelina Christillin, al tempo presidente del comitato promotore di Torino 2006 e oggi a capo dello steering committee di Genova Ocean Race.

Fuori dai giochi anche i milanesi di GroupM, la società che era stata assoldata dal Comune – con un incarico del valore di 2 milioni di euro – per reperire sponsor per 8 milioni e coordinatore l’intera gestione della partita “Ocean Race”. Che, a Tursi, si stima costerà 12 milioni ma un ritorno auspicato dieci volte superiori in termini di indotto diretto e indiretto.

L’Ocean Race quando mancano 5 mesi alla partenza e 10 all’arrivo del Grand Finale a Genova – dal 24 giugno al 2 luglio 2023 – , vede comunque a pieno regime l’impegno della stessa Brizzolara, del dirigente comunale Alfredo Viglienzoni, già nello steering committee di The Ocean Race, la direzione Sport e quella Bilancio per le coperture.

Intanto, una buona notizia: la Presidenza del consiglio dei ministri ha ufficializzato il patrocinio alla manifestazione. “Le sfide sono l’anima dello sport e quando sono dure ed estreme rendono l’impresa più avvincente – dice Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri con delega allo sport – questa maratona che porterà gli equipaggi a percorrere oltre 32mila miglia e ad affrontare infinite difficoltà, è un appuntamento che ha 50 anni di vita e ogni volta si rinnova. The Ocean Race, che fa tappa per la prima volta in Italia e conclude l’edizione 2023 a Genova, rende merito alla storia di questa città che sarà anche capitale europea dello sport nel 2024”.

“The Ocean Race è un appuntamento storico per la città di Genova ed un evento di rilievo per il panorama nazionale nel 2023 – aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci – stiamo parlando di una manifestazione sportiva di grande valore seguita con estremo interesse a livello mondiale. Ci onora il fatto che il Governo abbia riconosciuto l’importanza di quanto stiamo organizzando e che vedrà idealmente Genova capitale mondiale della vela. Saranno giorni di grande fermento per la nostra città che avrà puntati su di sé gli occhi del mondo velico e pronta a ospitare decine di migliaia di appassionati, sportivi e curiosi: un’occasione da non mancare sulla quale Genova misurerà la propria ambizione di città capace di attrarre e ospitare eventi di carattere internazionale”.