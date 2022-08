Nuovo Galliera, Italia Nostra plaude alla sentenza del Consiglio di Stato e comunica il deposito di altri due ricorsi

Genova. “Con grande soddisfazione Italia Nostra recepisce la sentenza del Consiglio di Stato emessa ieri contro il Comune di Genova, la Regione Liguria e l’Ente Ospedaliero che conferma la bocciatura del progetto definitivo del Nuovo Galliera” afferma Italia Nostra in una nota diffusa.

E prosegue: “L’associazione era intervenuta al fine di opporsi in tale ricorso a sostegno delle istanze proposte dai “Cittadini per Carignano” che sono state riconosciute come fondate dal Consiglio di Stato. Nonostante la pendenza di tale ricorso, l’Ente Ospedaliero ha proceduto al bando di gara per l’edificazione del solo primo lotto di tale progetto che, con una procedura accelerata, era stato nuovamente approvato da tutti gli enti”.

Italia Nostra comunica di aver presentato anche un nuovo ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il progetto definitivo del 1° lotto e un ricorso al TAR, iscr. al ruolo 285/2022, contro il nuovo decreto di vincolo indiretto che, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 4685/2021, ha riproposto le medesime prescrizioni, già giudicate inefficaci, rispetto alla tutela del complesso monumentale.

“Il progetto del Nuovo Galliera non prevede un aumento dell’offerta sanitaria ma una riduzione dei posti letto e personale sanitario e l’indebitamento dell’ente con un mutuo di 75 milioni di euro che graverà sulle finanze pubbliche per le prossime generazioni” continua ancora Italia Nostra.

Infine conclude: “Italia Nostra ritiene che sarebbe più opportuno sospendere la gara e mantenere in funzione tutti i 20 padiglioni ospedalieri e restaurarli internamente con molti più posti letto così come era stato previsto dal progetto “Galliera 2000″ già assentito da tutte le amministrazioni e con costi molto più contenuti”.