Genova. Chiunque, camminando per corso Italia, almeno una volta si sarà chiesto come fosse possibile che uno degli spazi più prestigiosi e commercialmente appetibili della città fosse da una quindicina d’anni del tutto abbandonato a se stesso. Stiamo parlando dell’area dell’autolavaggio nei pressi dei bagni Lido, una struttura anni Cinquanta il cui “fascino nascosto” è stato colto da chi ha intenzione di trasformarla, senza snaturarla, in qualcosa di diverso.

Grazie a un gioco di squadra che vede insieme l’immobiliare Star srl, la società Fra Diavolo e gli architetti Velvet Studio e Giovanni De Grandi. “Se non a Natale, all’inizio dell’anno prossimo i genovesi potranno tornare a sfruttare questi spazi, del tutto sistemati”, dice Daniele Camino, amministratore di Star, che ha acquisito l’area e l’ha data in gestione alla catena di pizzerie Fra’ Diavolo.

Al posto dell’autolavaggio ci sarà quindi una nuova attività di ristorazione. Un secondo punto vendita in città del marchio di pizzerie “alla napoletana” che, in tutta Italia, è in forte espansione. La cosa interessante, da un punto di vista urbanistico, è che la struttura, nonostante non abbia vincoli di tipo architettonico, sarà restaurata in maniera filologica quindi valorizzando le linee da novecento italiano oggi nascoste dall’incuria.

“Oltre alla pizzeria, come oneri di urbanizzazione, ci sarà anche una sistemazione del verde con nuove aiuole e panchine che si inseriranno nell’estetica di corso Italia – continua Camino – abbiamo rinunciato, per ora, anche se avremmo potuto a sfruttare la realizzazione di nuovi volumi”.

In queste settimane si sta concludendo l’iter di autorizzazioni paesaggistiche e quello più complesso di cambio di destinazione d’uso, che diventerà appunto commerciale. Entro settembre dovrebbe chiudersi la pratica per poi poter procedere al più presto con l’avvio dei lavori.

Il progetto prevede una ristrutturazione massiccia, di fatto, solo all’interno, per rendere la struttura adeguata all’attività di ristorazione.

Il lotto acquisito da Star srl comprende anche alcuni appartamenti e box auto la cui vendita sosterrà ulteriormente l’operazione economica.