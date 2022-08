Nove migranti trovati nascosti in un camion: uno di loro ricoverato per disidratazione

Genova. Nove migranti nascosti nel rimorchio di un tir sono stati scoperti questa mattina nell’area di servizio Turchino est, in A26. Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa.

Secondo le prime informazioni ad accorgersi della loro presenza lo stesso camionista, che, sceso per una pausa all’autogrill, ha sentito dei rumori provenire dal cassone e quindi ha avvisato la polizia.

Gli agenti, arrivanti in pochi minuti, hanno aperto il rimorchio trovando i nove, tra cui alcuni probabili minorenni, stipati e con segni di disidratazione tanto che per uno di loro è stato necessario allertare i medici del 118 che lo hanno poi portato al Villa Scassi. Gli altri otto sono stati invece portati in questura a Genova per l’identificazione.