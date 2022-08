Notte di San Lorenzo, annata poco favorevole per la luna quasi piena: le iniziative degli osservatori

Liguria. Torna il classico appuntamento con le stelle cadenti di San Lorenzo, le meteore Perseidi il cui picco è previsto tra l’11 e il 13 agosto.

Purtroppo le condizioni non sono favorevolissime quest’anno perché la luna quasi piena (lo diventerà il 12 agosto) illuminerà il cielo, impedendo di vedere bene le scie luminose, ossia le polveri di cometa.

Per aggirare il problema può essere allora indicato giocare d’anticipo puntando ad esempio nulle notti del 9 o del 10 agosto oppure attendere il tramonto della Luna, nella parte finale della notte durante il quale, per questioni astronomiche, si assiste a un picco.

Intanto le prenotazioni per questa sera all’Osservatorio astronomico del Righi sono esaurite. Lo staff annuncia sui social che aprirà l’Osservatorio, per chi resta in città, anche le sere di Ferragosto e del 16 agosto. Presto la possibilità di prenotare anche online.

Gli esperti dell’osservatorio astronomico genovese invece saranno a bordo delle motonavi del Consorzio Liguria Via Mare per guidare il pubblico alla scoperta del cielo dal mare: appuntamento stasera e il 16 agosto alle 21:30.

È necessario presentarsi all’imbarco, all’inizio del Molo dell’Acquario, almeno 40 minuti prima della partenza. Obbligatorio prenotare. Tariffe: adulti 25 euro, ragazzi 5-14 anni 15 euro, bimbi 0-4 anni gratis.