Noemi in concerto a Recco il 9 agosto: possibile prenotare il proprio posto

Recco. Dopo la breve pausa seguita allo strepitoso concerto di Max Gazzè, che ha visto oltre 1.300 spettatori seduti e almeno altrettanti in piedi, martedì 9 e mercoledì 10 agosto sono in programma i nuovi appuntamenti di “E-20/21”, la rassegna estiva promossa e organizzata dal Comune di Recco, con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera.

Noemi, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano, salirà sul palco allestito in lungomare Bettolo martedì 9 agosto, accompagnata dalla sua band. Non è ancora nota la scaletta della serata, ma è facile immaginare che non mancheranno i principali successi della cantante, da “Glicine” a “Makumba”.

Nella notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, la rotonda Baden Powell accoglierà l’atteso concerto del maestro Angelo Privitera, in un’atmosfera magica, intima e suggestiva, in una location affacciata sul mare, gli spettatori si lasceranno trasportare in una serata che sarà difficile dimenticare. “Secondo Imbrunire” – citazione al celebre testo di Franco Battiato di cui Privitera è stato il più stretto collaboratore – sarà concerto per piano solo: un viaggio musicale attraverso brani originali, arrangiati in forma inedita, da Battiato a Moricone, dai Genesis ai Queen, e tante altre sorprese in musica.

“Questi spettacoli si inseriscono perfettamente nel ricco cartellone artistico della manifestazione, sostenuta dal Comune di Recco per offrire a turisti e cittadini occasioni diversificate per vivere al meglio l’estate” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

Nei quattro giorni che precedono l’evento, è possibile prenotare per avere certezza del posto a sedere sul sito www.comune.recco.ge.it, al numero whatsapp 3348754058 o via mail servizi@prolocorecco.it. Data l’affluenza prevista, è consigliabile recarsi sul posto in anticipo.