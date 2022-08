New Racing for Genova ok al 45° Rally 1000 Miglia

Genova. Ha detto bene alla New Racing for Genova il 45° Rally 1000 Miglia, ultimo atto della Coppa Rally di 2^ Zona. La gara bresciana, infatti, ha decretato la qualificazione alla finale nazionale di due piloti del sodalizio genovese: Federico Gangi, che ha affrontato la gara con Cristian Trivellato e con la Renault Clio R3C, e Davide Melioli, in lizza con Federico Capilli e la Peugeot 106 N2.

Gara sfortunata quella di Federico Gangi, giunto terzo di Classe R3C ma privato di un piazzamento migliore da una foratura che gli è costata anche diverse posizioni in graduatoria assoluta. Per il giovane savonese, a conferma delle sue notevoli qualità velocistiche, è arrivata anche la piazza d’onore nella classifica riservata agli Under 25.

Davide Melioli ha portato a casa un’ottima seconda posizione di Classe N2 che lo conferma pilota veloce e continuo. Con questo piazzamento, inoltre, il genovese ha consolidato la sua seconda piazza in seno alla graduatoria regionale della Michelin Zone Rally Cup.

Non hanno preso parte al Rally 1000 Miglia, nella prova valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally, gli attesi Matteo Ceriali e Marta De Paoli, a causa di un infortunio occorso al pilota torinese, quest’anno in lizza nel “tricolore” Junior, nelle immediate ore precedenti la gara.