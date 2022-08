Nervi, spaccata in pieno giorno in un’erboristeria: rubato l’incasso, sul posto la polizia

Genova. Spaccata in pieno giorno questo pomeriggio in un’erboristeria di Nervi.

E’ successo intorno alle 15 in via Marco Sala. Un uomo ha sfondato la vetrina del negozio chiuso per la pausa pranzo.

Un testimone ha sentito il colpo alla vetrina e ha visto l’uomo chino sulla cassa. Uscito dal negozio è fuggito in direzione levante a bordo di uno scooter parcheggiato poco distante.

Dopo pochi minuti sono arrivati gli agenti delle volanti e la polizia scientifica per i rilievi del caso. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la fuga dell’uomo. Ancora da quantificare il furto