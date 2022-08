Nervi, cinque minori sulla tavola da surf in difficoltà in mezzo al mare: salvati dalla guardia costiera

Genova. Cinque ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono stati salvati dalla guardia costiera dopo essersi trovati in difficoltà a bordo di due tavole Sup a circa 300 metri dalla costa.

Il salvataggio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, di fronte alla costa in località “Murcarolo”, a Nervi.

A segnalare l’episodio è stato un bagnante presente in spiaggia. La guardia costiera è quindi giunta sul posto attivando la motovedetta dipendente S.A.R.-Search and Rescue CP 830-.

I cinque ragazzi sono stati subito individuati e recuperati a bordo del mezzo.

La Guardia Costiera – spiega in una nota diffusa – sconsiglia l’utilizzo di tavole Sup “in caso di condizioni meteomarine non ottimali come quelle in atto”.