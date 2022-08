Ne, non si spegne l’incendio boschivo: chiesto un terzo canadair

Genova. Continua l’incendio a Ne, nell’entroterra del levante genovese, dove al momento sono attivi due canadair, ed è già stata avanzata la richiesta per un terzo mezzo. L’incendio interessa una zona boschiva impervia e non minaccia case ma le alte temperature e il vento continuano ad alimentare i focolai, tenuti sotto controllo dai vigili del fuoco.

Non si tratta dell’unico incendio attivo in Liguria. A Ventimiglia si lavora per spegnere le fiamme e al momento è attivo un solo elicottero, così come ad Albenga.

“Stiamo lavorando per riconoscere il contributo di autonoma sistemazione a coloro che al momento, a causa degli incendi, hanno perso la loro casa. Restano ancora da stimare i danni che il nostro territorio ha subito a causa dei roghi, e al momento si sta ancora lavorando per la messa in sicurezza definitiva dell’area non solo ad Albenga, ma in tutte le altre aree dove abbiamo registrato roghi – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – ringrazio il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i volontari che hanno fatto uno straordinario lavoro: sono stati giorni particolarmente complessi, ma grazie all’impegno di tutti questi soggetti non si sono registrati feriti”.

“Visto l’elevato rischio di incendi – ha aggiunto l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – abbiamo anche richiesto l’attivazione di un quarto elicottero regionale che avrà base a Borghetto Vara dal 12 al 21 agosto 2022”. –