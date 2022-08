Musei, sagre e feste in piazza: idee e appuntamenti per trascorrere il Ferragosto anche se arriva il temporale

Genova. Per chi a causa del meteo incerto non ha programmato la grigliata all’aperto ecco qualche idea per trascorrere il Ferragosto tra sagre, feste e cultura.

A Bavari in via alla Chiesa San Giorgio la Croce Azzurra organizza la quarantaquattresima edizione della sua tradizionale sagra di Ferragosto. Potremo assaggiare tante specialità e i famosi ravioli fatti a mano dalle abilissime cuoche e non mancherà il buon vino e le migliori birre.

Oggi pomeriggio 15 agosto 2022 dalle ore 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30) le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola saranno straordinariamente aperte al pubblico con biglietto ridotto a € 5 anziché € 10. un’imperdibile occasione per scoprire o riscoprire una delle dimore museo meglio conservate della città, con i piani nobili che hanno mantenuto il loro aspetto sei-settecentesco e le cucine ottocentesche al piano ammezzato.

A Ferragosto il Castello D’Albertis apre straordinariamente al pubblico dalle ore 10 alle 19. In particolare alle 10:30 e alle 16:30 gli ospiti potranno partecipare ad una speciale visita guidata che lega la storia del castello alla città e viceversa con l’aiuto di una guida d’eccezione: il Capitano D’Albertis, viaggiatore globe trotter ottocentesco.

Dal 12 al 15 agosto nella bellissima location sul mare e sotto le stelle del molo Speca a Cogoleto si tiene la manifestazione benefica “Cogoleto in Festa”, organizzata dall’associazione Cogoleto Eventi, insieme al Comune e in collaborazione con le associazioni del territorio, e che prevede buona cucina e tanto intrattenimento. Gli stand gastronomici sono aperti tutte le sere dalle ore 19, invece dalle 20:30 baby dance e animazione per i bambini.

Per chi resta in città, precisamente in centro storico, oggi dalle ore 12:30 in via san Bernardo si rinnova l’appuntamento con la grande tavolata per accogliere i genovesi, in particolare anziani e persone sole, e nata da un’idea del compianto Silvestro Pintori, scomparso lo scorso inverno. Ristoratore, sommelier e artista, per una vita intera ha gestito lo storico ristorante di famiglia proprio nella via, diventando negli anni uno dei personaggi più carismatici del centro storico. Storicamente conosciuta come “Ferragustando in San Bernardo” e organizzata dal CIV Antiche Vie, quest’anno l’iniziativa è stata ribattezzata “Ferragusta con noi” a testimonianza del coinvolgimento del vicino CIV Genovino e della collaborazione offerta da alcune sue attività, pur restando via san Bernardo il cuore della tavolata. Lo spirito è sempre quello di un’iniziativa a sfondo sociale, testimoniato dal prezzo simbolico di 15 € per un pranzo completo che comprende antipasti, bis di primi, tris di secondi, dolci, vino e acqua.

A Torriglia nel Parco della Torriglietta, in via della Provvidenza, con la seconda Festa di Radio Torriglia Sound, in collaborazione con il Centro Equestre Mulino del Lupo.. l 15 agosto ci saranno l’originale paella de Marisco & Sangria, la baby dance e il dj set.

