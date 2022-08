Mura di Malapaga, entro fine mese al via la procedura negoziata per restituire un mito del cinema alla città

Genova. Il film premio Oscar “Le mura di Malapaga”, con Jean Gabin, hanno contribuito a renderle un mito. Girato nel 1948, in una Genova distrutta dalla guerra, è uno dei punti cardine del noir in stile neorealista. Oggi quella pellicola è stata forse un po’ dimenticata dal grande pubblico ma possiamo solo immaginare quando sarebbe suggestivo, in una delle prossime estati, immaginare una proiezione del film proprio sulla facciata delle mura, magari in occasione dell’inaugurazione del camminamento restaurato.

Il 31 agosto il Comune di Genova terrà la seduta pubblica di gara nell’ambito della procedura negoziata aperta per il progetto di restauro delle Mura di Malapaga. Un progetto da 2,5 milioni finanziato con fondi ministeriali Pinqua e che rientra nell’ampio piano Caruggi, per il rilancio del centro storico e delle mura cittadine.

Di fatto, le Mura di Malapaga, rientrano nel complesso delle fortificazioni, estensione sul mare e nel porto dei forti che si trovano sulle colline. Ma è anche un punto chiave nel ridisegno dell’area portuale con il Waterfront Levante. L’obbiettivo del restauro e dell’apertura delle Mura al pubblico è anche quello di creare una cerniera tra il porto antico e l’area delle riparazioni.

Il progetto prevede, tra le altre cose, la realizzazione di una scala di accesso per accesso al “camminamento di ronda”. Il camminamento sarà poi protette con dei pannelli di rete a maglie. Nel progetto potrà essere incluso il recupero di piazzetta De Luca.

Oltre alla sistemazione e alla messa in sicurezza l’obbiettivo del Comune per le Mura di Malapaga è quello di recuperare e valorizzare i beni culturali, ambientali e paesaggistici insiti nella struttura, recuperando e riutilizzando testimonianze architettoniche significative.